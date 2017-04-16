Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sinop
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSinop% 57,87% 42,1373.32253.373155.463744740% 99129.679126.695% 84Merkez% 37,95% 62,0514.82424.24345.386142142% 10039.84039.067% 88Ayancık% 55,02% 44,987.7096.30118.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Sinop
|% 57,87
|% 42,13
|73.322
|53.373
|155.463
|744
|740
|% 99
|129.679
|126.695
|% 84
|Merkez
|% 37,95
|% 62,05
|14.824
|24.243
|45.386
|142
|142
|% 100
|39.840
|39.067
|% 88
|Ayancık
|% 55,02
|% 44,98
|7.709
|6.301
|18.015
|99
|98
|% 99
|14.317
|14.010
|% 80
|Boyabat
|% 69,34
|% 30,66
|18.050
|7.981
|32.136
|162
|159
|% 98
|26.650
|26.031
|% 83
|Dikmen
|% 78,45
|% 21,55
|2.465
|677
|4.156
|33
|33
|% 100
|3.253
|3.142
|% 78
|Durağan
|% 82,81
|% 17,19
|8.480
|1.760
|12.792
|90
|90
|% 100
|10.522
|10.240
|% 82
|Erfelek
|% 56,12
|% 43,88
|4.111
|3.215
|9.239
|55
|55
|% 100
|7.591
|7.326
|% 82
|Gerze
|% 56,49
|% 43,51
|8.573
|6.602
|18.586
|81
|81
|% 100
|15.525
|15.175
|% 84
|Saraydüzü
|% 78,02
|% 21,98
|2.581
|727
|4.227
|33
|33
|% 100
|3.404
|3.308
|% 81
|Türkeli
|% 77,76
|% 22,24
|6.529
|1.867
|10.926
|49
|49
|% 100
|8.577
|8.396
|% 79