Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sinop
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSinop% 57,74% 42,2672.81853.289155.463744732% 98129.026126.107% 83Merkez% 37,87% 62,1314.77624.24245.386142142% 10039.79139.018% 88Ayancık% 54,89% 45,117.6196.26218.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Sinop
|% 57,74
|% 42,26
|72.818
|53.289
|155.463
|744
|732
|% 98
|129.026
|126.107
|% 83
|Merkez
|% 37,87
|% 62,13
|14.776
|24.242
|45.386
|142
|142
|% 100
|39.791
|39.018
|% 88
|Ayancık
|% 54,89
|% 45,11
|7.619
|6.262
|18.015
|99
|97
|% 98
|14.181
|13.881
|% 80
|Boyabat
|% 69,22
|% 30,78
|17.766
|7.900
|32.136
|162
|152
|% 94
|26.264
|25.666
|% 83
|Dikmen
|% 78,45
|% 21,55
|2.465
|677
|4.156
|33
|33
|% 100
|3.253
|3.142
|% 78
|Durağan
|% 82,8
|% 17,2
|8.470
|1.760
|12.792
|90
|90
|% 100
|10.505
|10.230
|% 82
|Erfelek
|% 56,12
|% 43,88
|4.111
|3.215
|9.239
|55
|55
|% 100
|7.591
|7.326
|% 82
|Gerze
|% 56,37
|% 43,63
|8.569
|6.633
|18.586
|81
|81
|% 100
|15.525
|15.202
|% 84
|Saraydüzü
|% 78,02
|% 21,98
|2.581
|727
|4.227
|33
|33
|% 100
|3.404
|3.308
|% 81
|Türkeli
|% 77,53
|% 22,47
|6.461
|1.873
|10.926
|49
|49
|% 100
|8.512
|8.334
|% 78