Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sinop
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSinop% 57,71% 42,2972.34853.006155.463744721% 97128.203125.354% 83Merkez% 38,1% 61,914.85524.13645.386142142% 10039.76138.991% 88Ayancık% 54,67% 45,337.4856.20718.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Sinop
|% 57,71
|% 42,29
|72.348
|53.006
|155.463
|744
|721
|% 97
|128.203
|125.354
|% 83
|Merkez
|% 38,1
|% 61,9
|14.855
|24.136
|45.386
|142
|142
|% 100
|39.761
|38.991
|% 88
|Ayancık
|% 54,67
|% 45,33
|7.485
|6.207
|18.015
|99
|94
|% 95
|13.970
|13.692
|% 80
|Boyabat
|% 69,28
|% 30,72
|17.434
|7.730
|32.136
|162
|145
|% 90
|25.756
|25.164
|% 83
|Dikmen
|% 78,45
|% 21,55
|2.465
|677
|4.156
|33
|33
|% 100
|3.253
|3.142
|% 78
|Durağan
|% 82,8
|% 17,2
|8.470
|1.760
|12.792
|90
|90
|% 100
|10.494
|10.230
|% 82
|Erfelek
|% 56,11
|% 43,89
|4.110
|3.215
|9.239
|55
|55
|% 100
|7.589
|7.325
|% 82
|Gerze
|% 55,95
|% 44,05
|8.488
|6.684
|18.586
|81
|80
|% 99
|15.467
|15.172
|% 83
|Saraydüzü
|% 78,02
|% 21,98
|2.580
|727
|4.227
|33
|33
|% 100
|3.404
|3.307
|% 81
|Türkeli
|% 77,55
|% 22,45
|6.461
|1.870
|10.926
|49
|49
|% 100
|8.509
|8.331
|% 78