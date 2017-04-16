Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sinop

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSinop% 57,71% 42,2972.34853.006155.463744721% 97128.203125.354% 83Merkez% 38,1% 61,914.85524.13645.386142142% 10039.76138.991% 88Ayancık% 54,67% 45,337.4856.20718.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sinop

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Sinop% 57,71% 42,2972.34853.006155.463744721% 97128.203125.354% 83
Merkez% 38,1% 61,914.85524.13645.386142142% 10039.76138.991% 88
Ayancık% 54,67% 45,337.4856.20718.0159994% 9513.97013.692% 80
Boyabat% 69,28% 30,7217.4347.73032.136162145% 9025.75625.164% 83
Dikmen% 78,45% 21,552.4656774.1563333% 1003.2533.142% 78
Durağan% 82,8% 17,28.4701.76012.7929090% 10010.49410.230% 82
Erfelek% 56,11% 43,894.1103.2159.2395555% 1007.5897.325% 82
Gerze% 55,95% 44,058.4886.68418.5868180% 9915.46715.172% 83
Saraydüzü% 78,02% 21,982.5807274.2273333% 1003.4043.307% 81
Türkeli% 77,55% 22,456.4611.87010.9264949% 1008.5098.331% 78
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Saraydüzü, Türkeli, Boyabat, Ayancık, Erfelek, Durağan, Dikmen, Gerze, Sinop