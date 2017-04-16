Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sinop

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSinop% 57,42% 42,5871.24952.838155.463744702% 94126.824124.087% 83Merkez% 38,1% 61,914.85524.13745.386142142% 10039.76438.992% 88Ayancık% 54,42% 45,587.3946.19318.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sinop

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Sinop% 57,42% 42,5871.24952.838155.463744702% 94126.824124.087% 83
Merkez% 38,1% 61,914.85524.13745.386142142% 10039.76438.992% 88
Ayancık% 54,42% 45,587.3946.19318.0159992% 9313.85713.587% 80
Boyabat% 68,72% 31,2816.6697.58732.136162130% 8024.80624.256% 83
Dikmen% 78,45% 21,552.4656774.1563333% 1003.2533.142% 78
Durağan% 82,8% 17,28.4711.76012.7929090% 10010.48110.231% 82
Erfelek% 56,16% 43,844.1103.2099.2395555% 1007.5537.319% 82
Gerze% 55,47% 44,538.2666.63618.5868178% 9615.18114.902% 84
Saraydüzü% 78,02% 21,982.5807274.2273333% 1003.4043.307% 81
Türkeli% 77,1% 22,96.4391.91210.9264949% 1008.5258.351% 78
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Saraydüzü, Türkeli, Boyabat, Ayancık, Erfelek, Durağan, Dikmen, Gerze, Sinop