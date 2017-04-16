Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sinop
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSinop% 57,42% 42,5871.24952.838155.463744702% 94126.824124.087% 83Merkez% 38,1% 61,914.85524.13745.386142142% 10039.76438.992% 88Ayancık% 54,42% 45,587.3946.19318.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Sinop
|% 57,42
|% 42,58
|71.249
|52.838
|155.463
|744
|702
|% 94
|126.824
|124.087
|% 83
|Merkez
|% 38,1
|% 61,9
|14.855
|24.137
|45.386
|142
|142
|% 100
|39.764
|38.992
|% 88
|Ayancık
|% 54,42
|% 45,58
|7.394
|6.193
|18.015
|99
|92
|% 93
|13.857
|13.587
|% 80
|Boyabat
|% 68,72
|% 31,28
|16.669
|7.587
|32.136
|162
|130
|% 80
|24.806
|24.256
|% 83
|Dikmen
|% 78,45
|% 21,55
|2.465
|677
|4.156
|33
|33
|% 100
|3.253
|3.142
|% 78
|Durağan
|% 82,8
|% 17,2
|8.471
|1.760
|12.792
|90
|90
|% 100
|10.481
|10.231
|% 82
|Erfelek
|% 56,16
|% 43,84
|4.110
|3.209
|9.239
|55
|55
|% 100
|7.553
|7.319
|% 82
|Gerze
|% 55,47
|% 44,53
|8.266
|6.636
|18.586
|81
|78
|% 96
|15.181
|14.902
|% 84
|Saraydüzü
|% 78,02
|% 21,98
|2.580
|727
|4.227
|33
|33
|% 100
|3.404
|3.307
|% 81
|Türkeli
|% 77,1
|% 22,9
|6.439
|1.912
|10.926
|49
|49
|% 100
|8.525
|8.351
|% 78