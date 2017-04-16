Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sinop

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSinop% 57,58% 42,4269.41751.145155.463744682% 92123.216120.562% 83Merkez% 38,54% 61,4614.79723.59645.386142141% 9939.15838.393% 87Ayancık% 54,61% 45,397.2616.03618.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sinop

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Sinop% 57,58% 42,4269.41751.145155.463744682% 92123.216120.562% 83
Merkez% 38,54% 61,4614.79723.59645.386142141% 9939.15838.393% 87
Ayancık% 54,61% 45,397.2616.03618.0159991% 9213.55013.297% 80
Boyabat% 68,35% 31,6515.5187.18732.136162118% 7323.23022.705% 83
Dikmen% 78,45% 21,552.4656774.1563333% 1003.2533.142% 78
Durağan% 82,8% 17,28.4711.76012.7929090% 10010.47510.231% 82
Erfelek% 56,15% 43,854.1153.2139.2395555% 1007.5567.328% 82
Gerze% 56,28% 43,727.7716.03718.5868172% 8914.06513.808% 83
Saraydüzü% 78,02% 21,982.5807274.2273333% 1003.4043.307% 81
Türkeli% 77,1% 22,96.4391.91210.9264949% 1008.5258.351% 78
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Saraydüzü, Türkeli, Boyabat, Ayancık, Erfelek, Durağan, Dikmen, Gerze, Sinop