Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sinop
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSinop% 57,58% 42,4269.41751.145155.463744682% 92123.216120.562% 83Merkez% 38,54% 61,4614.79723.59645.386142141% 9939.15838.393% 87Ayancık% 54,61% 45,397.2616.03618.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Sinop
|% 57,58
|% 42,42
|69.417
|51.145
|155.463
|744
|682
|% 92
|123.216
|120.562
|% 83
|Merkez
|% 38,54
|% 61,46
|14.797
|23.596
|45.386
|142
|141
|% 99
|39.158
|38.393
|% 87
|Ayancık
|% 54,61
|% 45,39
|7.261
|6.036
|18.015
|99
|91
|% 92
|13.550
|13.297
|% 80
|Boyabat
|% 68,35
|% 31,65
|15.518
|7.187
|32.136
|162
|118
|% 73
|23.230
|22.705
|% 83
|Dikmen
|% 78,45
|% 21,55
|2.465
|677
|4.156
|33
|33
|% 100
|3.253
|3.142
|% 78
|Durağan
|% 82,8
|% 17,2
|8.471
|1.760
|12.792
|90
|90
|% 100
|10.475
|10.231
|% 82
|Erfelek
|% 56,15
|% 43,85
|4.115
|3.213
|9.239
|55
|55
|% 100
|7.556
|7.328
|% 82
|Gerze
|% 56,28
|% 43,72
|7.771
|6.037
|18.586
|81
|72
|% 89
|14.065
|13.808
|% 83
|Saraydüzü
|% 78,02
|% 21,98
|2.580
|727
|4.227
|33
|33
|% 100
|3.404
|3.307
|% 81
|Türkeli
|% 77,1
|% 22,9
|6.439
|1.912
|10.926
|49
|49
|% 100
|8.525
|8.351
|% 78