Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sinop
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSinop% 62,7% 37,344.84326.677155.463744483% 6573.05571.520% 82Merkez% 36,59% 63,415.5759.66045.38614262% 4415.54415.235% 87Ayancık% 59,35% 40,654.2862.93618.0159962% 637.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Sinop
|% 62,7
|% 37,3
|44.843
|26.677
|155.463
|744
|483
|% 65
|73.055
|71.520
|% 82
|Merkez
|% 36,59
|% 63,41
|5.575
|9.660
|45.386
|142
|62
|% 44
|15.544
|15.235
|% 87
|Ayancık
|% 59,35
|% 40,65
|4.286
|2.936
|18.015
|99
|62
|% 63
|7.359
|7.222
|% 78
|Boyabat
|% 71,96
|% 28,04
|9.067
|3.533
|32.136
|162
|70
|% 43
|12.829
|12.600
|% 82
|Dikmen
|% 78,41
|% 21,59
|2.459
|677
|4.156
|33
|33
|% 100
|3.246
|3.136
|% 78
|Durağan
|% 83,39
|% 16,61
|7.854
|1.564
|12.792
|90
|85
|% 94
|9.627
|9.418
|% 81
|Erfelek
|% 56,21
|% 43,79
|4.076
|3.175
|9.239
|55
|54
|% 98
|7.477
|7.251
|% 82
|Gerze
|% 57,88
|% 42,12
|4.185
|3.045
|18.586
|81
|45
|% 56
|7.315
|7.230
|% 83
|Saraydüzü
|% 78,97
|% 21,03
|2.399
|639
|4.227
|33
|32
|% 97
|3.123
|3.038
|% 80
|Türkeli
|% 77,34
|% 22,66
|4.942
|1.448
|10.926
|49
|40
|% 82
|6.535
|6.390
|% 77