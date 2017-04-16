Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sinop

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSinop% 62,7% 37,344.84326.677155.463744483% 6573.05571.520% 82Merkez% 36,59% 63,415.5759.66045.38614262% 4415.54415.235% 87Ayancık% 59,35% 40,654.2862.93618.0159962% 637.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sinop

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Sinop% 62,7% 37,344.84326.677155.463744483% 6573.05571.520% 82
Merkez% 36,59% 63,415.5759.66045.38614262% 4415.54415.235% 87
Ayancık% 59,35% 40,654.2862.93618.0159962% 637.3597.222% 78
Boyabat% 71,96% 28,049.0673.53332.13616270% 4312.82912.600% 82
Dikmen% 78,41% 21,592.4596774.1563333% 1003.2463.136% 78
Durağan% 83,39% 16,617.8541.56412.7929085% 949.6279.418% 81
Erfelek% 56,21% 43,794.0763.1759.2395554% 987.4777.251% 82
Gerze% 57,88% 42,124.1853.04518.5868145% 567.3157.230% 83
Saraydüzü% 78,97% 21,032.3996394.2273332% 973.1233.038% 80
Türkeli% 77,34% 22,664.9421.44810.9264940% 826.5356.390% 77
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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