Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sinop
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSinop% 66,18% 33,8233.09516.916155.463744383% 5151.18650.011% 82Merkez% 36,6% 63,42.9725.14945.38614236% 258.2918.121% 87Ayancık% 62,99% 37,012.8971.70218.0159947% 474.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Sinop
|% 66,18
|% 33,82
|33.095
|16.916
|155.463
|744
|383
|% 51
|51.186
|50.011
|% 82
|Merkez
|% 36,6
|% 63,4
|2.972
|5.149
|45.386
|142
|36
|% 25
|8.291
|8.121
|% 87
|Ayancık
|% 62,99
|% 37,01
|2.897
|1.702
|18.015
|99
|47
|% 47
|4.692
|4.599
|% 79
|Boyabat
|% 71,35
|% 28,65
|6.396
|2.568
|32.136
|162
|50
|% 31
|9.193
|8.964
|% 84
|Dikmen
|% 80,58
|% 19,42
|2.307
|556
|4.156
|33
|32
|% 97
|2.971
|2.863
|% 79
|Durağan
|% 84,11
|% 15,89
|6.456
|1.220
|12.792
|90
|76
|% 84
|7.839
|7.676
|% 81
|Erfelek
|% 60,54
|% 39,46
|3.217
|2.097
|9.239
|55
|45
|% 82
|5.490
|5.314
|% 82
|Gerze
|% 59,95
|% 40,05
|3.555
|2.375
|18.586
|81
|39
|% 48
|5.994
|5.930
|% 82
|Saraydüzü
|% 78,97
|% 21,03
|2.340
|623
|4.227
|33
|31
|% 94
|3.048
|2.963
|% 79
|Türkeli
|% 82,52
|% 17,48
|2.955
|626
|10.926
|49
|27
|% 55
|3.668
|3.581
|% 77