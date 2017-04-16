Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sinop

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSinop% 66,18% 33,8233.09516.916155.463744383% 5151.18650.011% 82Merkez% 36,6% 63,42.9725.14945.38614236% 258.2918.121% 87Ayancık% 62,99% 37,012.8971.70218.0159947% 474.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sinop

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Sinop% 66,18% 33,8233.09516.916155.463744383% 5151.18650.011% 82
Merkez% 36,6% 63,42.9725.14945.38614236% 258.2918.121% 87
Ayancık% 62,99% 37,012.8971.70218.0159947% 474.6924.599% 79
Boyabat% 71,35% 28,656.3962.56832.13616250% 319.1938.964% 84
Dikmen% 80,58% 19,422.3075564.1563332% 972.9712.863% 79
Durağan% 84,11% 15,896.4561.22012.7929076% 847.8397.676% 81
Erfelek% 60,54% 39,463.2172.0979.2395545% 825.4905.314% 82
Gerze% 59,95% 40,053.5552.37518.5868139% 485.9945.930% 82
Saraydüzü% 78,97% 21,032.3406234.2273331% 943.0482.963% 79
Türkeli% 82,52% 17,482.95562610.9264927% 553.6683.581% 77
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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