Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sinop

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSinop% 72,35% 27,6521.9028.369155.463744281% 3830.94630.271% 81Merkez% 44,89% 55,111.2121.48845.38614217% 122.7672.700% 87Ayancık% 64,04% 35,962.0531.15318.0159936% 363.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sinop

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Sinop% 72,35% 27,6521.9028.369155.463744281% 3830.94630.271% 81
Merkez% 44,89% 55,111.2121.48845.38614217% 122.7672.700% 87
Ayancık% 64,04% 35,962.0531.15318.0159936% 363.2563.206% 80
Boyabat% 76,31% 23,694.0331.25232.13616235% 225.3715.285% 81
Dikmen% 86,19% 13,811.8733004.1563327% 822.2412.173% 79
Durağan% 86,11% 13,894.69875812.7929064% 715.5765.456% 78
Erfelek% 64,2% 35,82.1481.1989.2395533% 603.4683.346% 81
Gerze% 61,39% 38,612.2211.39718.5868128% 353.6693.618% 84
Saraydüzü% 81,48% 18,521.4123214.2273320% 611.7781.733% 78
Türkeli% 81,77% 18,232.25250210.9264921% 432.8202.754% 80
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Saraydüzü, Türkeli, Boyabat, Ayancık, Erfelek, Durağan, Dikmen, Gerze, Sinop