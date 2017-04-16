Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sinop
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSinop% 72,35% 27,6521.9028.369155.463744281% 3830.94630.271% 81Merkez% 44,89% 55,111.2121.48845.38614217% 122.7672.700% 87Ayancık% 64,04% 35,962.0531.15318.0159936% 363.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Sinop
|% 72,35
|% 27,65
|21.902
|8.369
|155.463
|744
|281
|% 38
|30.946
|30.271
|% 81
|Merkez
|% 44,89
|% 55,11
|1.212
|1.488
|45.386
|142
|17
|% 12
|2.767
|2.700
|% 87
|Ayancık
|% 64,04
|% 35,96
|2.053
|1.153
|18.015
|99
|36
|% 36
|3.256
|3.206
|% 80
|Boyabat
|% 76,31
|% 23,69
|4.033
|1.252
|32.136
|162
|35
|% 22
|5.371
|5.285
|% 81
|Dikmen
|% 86,19
|% 13,81
|1.873
|300
|4.156
|33
|27
|% 82
|2.241
|2.173
|% 79
|Durağan
|% 86,11
|% 13,89
|4.698
|758
|12.792
|90
|64
|% 71
|5.576
|5.456
|% 78
|Erfelek
|% 64,2
|% 35,8
|2.148
|1.198
|9.239
|55
|33
|% 60
|3.468
|3.346
|% 81
|Gerze
|% 61,39
|% 38,61
|2.221
|1.397
|18.586
|81
|28
|% 35
|3.669
|3.618
|% 84
|Saraydüzü
|% 81,48
|% 18,52
|1.412
|321
|4.227
|33
|20
|% 61
|1.778
|1.733
|% 78
|Türkeli
|% 81,77
|% 18,23
|2.252
|502
|10.926
|49
|21
|% 43
|2.820
|2.754
|% 80