Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Siirt

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSiirt% 47,93% 52,0768.24274.143176.845663663% 100146.875142.385% 83Merkez% 44,25% 55,7532.75741.27789.230267267% 10076.31474.034% 86Baykan% 53,04% 46,965.7205.06514.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Siirt

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Siirt% 47,93% 52,0768.24274.143176.845663663% 100146.875142.385% 83
Merkez% 44,25% 55,7532.75741.27789.230267267% 10076.31474.034% 86
Baykan% 53,04% 46,965.7205.06514.3665858% 10011.22710.785% 78
Eruh% 40,19% 59,813.3905.04510.4397070% 1008.8308.435% 85
Kurtalan% 36,74% 63,269.46516.29533.364122122% 10026.62325.760% 80
Pervari% 63,72% 36,287.6554.35815.4766060% 10012.28412.013% 79
Şirvan% 80,43% 19,577.4041.80111.4787474% 1009.4179.205% 82
Tillo% 85,97% 14,031.8513022.4921212% 1002.1802.153% 87

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