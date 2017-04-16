Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Siirt
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSiirt% 47,93% 52,0768.24274.143176.845663663% 100146.875142.385% 83Merkez% 44,25% 55,7532.75741.27789.230267267% 10076.31474.034% 86Baykan% 53,04% 46,965.7205.06514.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Siirt
|% 47,93
|% 52,07
|68.242
|74.143
|176.845
|663
|663
|% 100
|146.875
|142.385
|% 83
|Merkez
|% 44,25
|% 55,75
|32.757
|41.277
|89.230
|267
|267
|% 100
|76.314
|74.034
|% 86
|Baykan
|% 53,04
|% 46,96
|5.720
|5.065
|14.366
|58
|58
|% 100
|11.227
|10.785
|% 78
|Eruh
|% 40,19
|% 59,81
|3.390
|5.045
|10.439
|70
|70
|% 100
|8.830
|8.435
|% 85
|Kurtalan
|% 36,74
|% 63,26
|9.465
|16.295
|33.364
|122
|122
|% 100
|26.623
|25.760
|% 80
|Pervari
|% 63,72
|% 36,28
|7.655
|4.358
|15.476
|60
|60
|% 100
|12.284
|12.013
|% 79
|Şirvan
|% 80,43
|% 19,57
|7.404
|1.801
|11.478
|74
|74
|% 100
|9.417
|9.205
|% 82
|Tillo
|% 85,97
|% 14,03
|1.851
|302
|2.492
|12
|12
|% 100
|2.180
|2.153
|% 87