Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Siirt

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSiirt% 48,01% 51,9968.28573.941176.845663663% 100146.545142.226% 83Merkez% 44,28% 55,7232.71441.16089.230267267% 10076.14973.874% 85Baykan% 53,04% 46,965.7205.06514.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Siirt

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Siirt% 48,01% 51,9968.28573.941176.845663663% 100146.545142.226% 83
Merkez% 44,28% 55,7232.71441.16089.230267267% 10076.14973.874% 85
Baykan% 53,04% 46,965.7205.06514.3665858% 10011.22610.785% 78
Eruh% 40,19% 59,813.3905.04510.4397070% 1008.8308.435% 85
Kurtalan% 37,01% 62,999.52616.21333.364122122% 10026.55925.739% 80
Pervari% 63,75% 36,257.6584.35515.4766060% 10012.16212.013% 79
Şirvan% 80,48% 19,527.4261.80111.4787474% 1009.4399.227% 82
Tillo% 85,97% 14,031.8513022.4921212% 1002.1802.153% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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