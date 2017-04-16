Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Siirt
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSiirt% 48,01% 51,9968.28573.941176.845663663% 100146.545142.226% 83Merkez% 44,28% 55,7232.71441.16089.230267267% 10076.14973.874% 85Baykan% 53,04% 46,965.7205.06514.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Siirt
|% 48,01
|% 51,99
|68.285
|73.941
|176.845
|663
|663
|% 100
|146.545
|142.226
|% 83
|Merkez
|% 44,28
|% 55,72
|32.714
|41.160
|89.230
|267
|267
|% 100
|76.149
|73.874
|% 85
|Baykan
|% 53,04
|% 46,96
|5.720
|5.065
|14.366
|58
|58
|% 100
|11.226
|10.785
|% 78
|Eruh
|% 40,19
|% 59,81
|3.390
|5.045
|10.439
|70
|70
|% 100
|8.830
|8.435
|% 85
|Kurtalan
|% 37,01
|% 62,99
|9.526
|16.213
|33.364
|122
|122
|% 100
|26.559
|25.739
|% 80
|Pervari
|% 63,75
|% 36,25
|7.658
|4.355
|15.476
|60
|60
|% 100
|12.162
|12.013
|% 79
|Şirvan
|% 80,48
|% 19,52
|7.426
|1.801
|11.478
|74
|74
|% 100
|9.439
|9.227
|% 82
|Tillo
|% 85,97
|% 14,03
|1.851
|302
|2.492
|12
|12
|% 100
|2.180
|2.153
|% 87