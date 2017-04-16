Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Siirt
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSiirt% 48,5% 51,566.46970.590176.845663638% 96140.893137.059% 83Merkez% 44,57% 55,4331.21138.81389.230267254% 9572.12970.024% 85Baykan% 53,02% 46,985.7225.07014.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Siirt
|% 48,5
|% 51,5
|66.469
|70.590
|176.845
|663
|638
|% 96
|140.893
|137.059
|% 83
|Merkez
|% 44,57
|% 55,43
|31.211
|38.813
|89.230
|267
|254
|% 95
|72.129
|70.024
|% 85
|Baykan
|% 53,02
|% 46,98
|5.722
|5.070
|14.366
|58
|58
|% 100
|11.236
|10.792
|% 78
|Eruh
|% 40,2
|% 59,8
|3.392
|5.045
|10.439
|70
|70
|% 100
|8.849
|8.437
|% 85
|Kurtalan
|% 37,7
|% 62,3
|9.267
|15.315
|33.364
|122
|112
|% 92
|25.086
|24.582
|% 78
|Pervari
|% 63,75
|% 36,25
|7.658
|4.355
|15.476
|60
|60
|% 100
|12.162
|12.013
|% 79
|Şirvan
|% 81,34
|% 18,66
|7.368
|1.690
|11.478
|74
|72
|% 97
|9.252
|9.058
|% 82
|Tillo
|% 85,97
|% 14,03
|1.851
|302
|2.492
|12
|12
|% 100
|2.179
|2.153
|% 87