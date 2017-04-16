Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Siirt

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSiirt% 48,5% 51,566.46970.590176.845663638% 96140.893137.059% 83Merkez% 44,57% 55,4331.21138.81389.230267254% 9572.12970.024% 85Baykan% 53,02% 46,985.7225.07014.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Siirt

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Siirt% 48,5% 51,566.46970.590176.845663638% 96140.893137.059% 83
Merkez% 44,57% 55,4331.21138.81389.230267254% 9572.12970.024% 85
Baykan% 53,02% 46,985.7225.07014.3665858% 10011.23610.792% 78
Eruh% 40,2% 59,83.3925.04510.4397070% 1008.8498.437% 85
Kurtalan% 37,7% 62,39.26715.31533.364122112% 9225.08624.582% 78
Pervari% 63,75% 36,257.6584.35515.4766060% 10012.16212.013% 79
Şirvan% 81,34% 18,667.3681.69011.4787472% 979.2529.058% 82
Tillo% 85,97% 14,031.8513022.4921212% 1002.1792.153% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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