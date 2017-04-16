Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Siirt
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSiirt% 49,34% 50,6665.62967.381176.845663622% 94136.910133.010% 82Merkez% 45,98% 54,0230.60335.95789.230267244% 9168.77566.560% 85Baykan% 53,05% 46,955.7235.06414.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Siirt
|% 49,34
|% 50,66
|65.629
|67.381
|176.845
|663
|622
|% 94
|136.910
|133.010
|% 82
|Merkez
|% 45,98
|% 54,02
|30.603
|35.957
|89.230
|267
|244
|% 91
|68.775
|66.560
|% 85
|Baykan
|% 53,05
|% 46,95
|5.723
|5.064
|14.366
|58
|58
|% 100
|11.228
|10.787
|% 78
|Eruh
|% 40,2
|% 59,8
|3.392
|5.045
|10.439
|70
|70
|% 100
|8.860
|8.437
|% 85
|Kurtalan
|% 37,81
|% 62,19
|9.123
|15.005
|33.364
|122
|110
|% 90
|24.584
|24.128
|% 78
|Pervari
|% 63,75
|% 36,25
|7.658
|4.355
|15.476
|60
|60
|% 100
|12.162
|12.013
|% 79
|Şirvan
|% 81,49
|% 18,51
|7.279
|1.653
|11.478
|74
|68
|% 92
|9.122
|8.932
|% 82
|Tillo
|% 85,97
|% 14,03
|1.851
|302
|2.492
|12
|12
|% 100
|2.179
|2.153
|% 87