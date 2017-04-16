Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Siirt

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSiirt% 49,34% 50,6665.62967.381176.845663622% 94136.910133.010% 82Merkez% 45,98% 54,0230.60335.95789.230267244% 9168.77566.560% 85Baykan% 53,05% 46,955.7235.06414.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Siirt

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Siirt% 49,34% 50,6665.62967.381176.845663622% 94136.910133.010% 82
Merkez% 45,98% 54,0230.60335.95789.230267244% 9168.77566.560% 85
Baykan% 53,05% 46,955.7235.06414.3665858% 10011.22810.787% 78
Eruh% 40,2% 59,83.3925.04510.4397070% 1008.8608.437% 85
Kurtalan% 37,81% 62,199.12315.00533.364122110% 9024.58424.128% 78
Pervari% 63,75% 36,257.6584.35515.4766060% 10012.16212.013% 79
Şirvan% 81,49% 18,517.2791.65311.4787468% 929.1228.932% 82
Tillo% 85,97% 14,031.8513022.4921212% 1002.1792.153% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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