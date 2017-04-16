Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Siirt
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSiirt% 49,46% 50,5462.77664.137176.845663598% 90130.555126.913% 82Merkez% 45,93% 54,0728.13333.12089.230267226% 8563.29361.253% 85Baykan% 53,03% 46,975.6775.02914.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Siirt
|% 49,46
|% 50,54
|62.776
|64.137
|176.845
|663
|598
|% 90
|130.555
|126.913
|% 82
|Merkez
|% 45,93
|% 54,07
|28.133
|33.120
|89.230
|267
|226
|% 85
|63.293
|61.253
|% 85
|Baykan
|% 53,03
|% 46,97
|5.677
|5.029
|14.366
|58
|57
|% 98
|11.143
|10.706
|% 78
|Eruh
|% 40,21
|% 59,79
|3.392
|5.043
|10.439
|70
|70
|% 100
|8.854
|8.435
|% 85
|Kurtalan
|% 37,81
|% 62,19
|9.123
|15.004
|33.364
|122
|110
|% 90
|24.540
|24.127
|% 78
|Pervari
|% 64,74
|% 35,26
|7.349
|4.002
|15.476
|60
|57
|% 95
|11.480
|11.351
|% 79
|Şirvan
|% 81,58
|% 18,42
|7.251
|1.637
|11.478
|74
|66
|% 89
|9.066
|8.888
|% 82
|Tillo
|% 85,97
|% 14,03
|1.851
|302
|2.492
|12
|12
|% 100
|2.179
|2.153
|% 87