Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Siirt

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSiirt% 49,46% 50,5462.77664.137176.845663598% 90130.555126.913% 82Merkez% 45,93% 54,0728.13333.12089.230267226% 8563.29361.253% 85Baykan% 53,03% 46,975.6775.02914.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Siirt

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Siirt% 49,46% 50,5462.77664.137176.845663598% 90130.555126.913% 82
Merkez% 45,93% 54,0728.13333.12089.230267226% 8563.29361.253% 85
Baykan% 53,03% 46,975.6775.02914.3665857% 9811.14310.706% 78
Eruh% 40,21% 59,793.3925.04310.4397070% 1008.8548.435% 85
Kurtalan% 37,81% 62,199.12315.00433.364122110% 9024.54024.127% 78
Pervari% 64,74% 35,267.3494.00215.4766057% 9511.48011.351% 79
Şirvan% 81,58% 18,427.2511.63711.4787466% 899.0668.888% 82
Tillo% 85,97% 14,031.8513022.4921212% 1002.1792.153% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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