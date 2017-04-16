Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Siirt

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSiirt% 50,22% 49,7856.89556.398176.845663534% 81116.570113.293% 82Merkez% 46,02% 53,9824.38428.60189.230267194% 7354.75752.985% 85Baykan% 53,57% 46,435.3474.63514.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Siirt

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Siirt% 50,22% 49,7856.89556.398176.845663534% 81116.570113.293% 82
Merkez% 46,02% 53,9824.38428.60189.230267194% 7354.75752.985% 85
Baykan% 53,57% 46,435.3474.63514.3665849% 8410.3909.982% 78
Eruh% 40,34% 59,663.3634.97310.4397067% 968.7798.336% 85
Kurtalan% 38,01% 61,998.21313.39733.36412299% 8121.95521.610% 78
Pervari% 70,04% 29,966.9132.95715.4766051% 859.9869.870% 79
Şirvan% 81,66% 18,346.8241.53311.4787462% 848.5248.357% 82
Tillo% 85,97% 14,031.8513022.4921212% 1002.1792.153% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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