Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Siirt
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSiirt% 50,22% 49,7856.89556.398176.845663534% 81116.570113.293% 82Merkez% 46,02% 53,9824.38428.60189.230267194% 7354.75752.985% 85Baykan% 53,57% 46,435.3474.63514.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Siirt
|% 50,22
|% 49,78
|56.895
|56.398
|176.845
|663
|534
|% 81
|116.570
|113.293
|% 82
|Merkez
|% 46,02
|% 53,98
|24.384
|28.601
|89.230
|267
|194
|% 73
|54.757
|52.985
|% 85
|Baykan
|% 53,57
|% 46,43
|5.347
|4.635
|14.366
|58
|49
|% 84
|10.390
|9.982
|% 78
|Eruh
|% 40,34
|% 59,66
|3.363
|4.973
|10.439
|70
|67
|% 96
|8.779
|8.336
|% 85
|Kurtalan
|% 38,01
|% 61,99
|8.213
|13.397
|33.364
|122
|99
|% 81
|21.955
|21.610
|% 78
|Pervari
|% 70,04
|% 29,96
|6.913
|2.957
|15.476
|60
|51
|% 85
|9.986
|9.870
|% 79
|Şirvan
|% 81,66
|% 18,34
|6.824
|1.533
|11.478
|74
|62
|% 84
|8.524
|8.357
|% 82
|Tillo
|% 85,97
|% 14,03
|1.851
|302
|2.492
|12
|12
|% 100
|2.179
|2.153
|% 87