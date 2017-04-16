Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Siirt
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSiirt% 52,52% 47,4847.97143.368176.845663445% 6793.92591.339% 83Merkez% 47,94% 52,0619.28720.94689.230267151% 5741.63340.233% 86Baykan% 59,92% 40,084.2422.83714.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Siirt
|% 52,52
|% 47,48
|47.971
|43.368
|176.845
|663
|445
|% 67
|93.925
|91.339
|% 83
|Merkez
|% 47,94
|% 52,06
|19.287
|20.946
|89.230
|267
|151
|% 57
|41.633
|40.233
|% 86
|Baykan
|% 59,92
|% 40,08
|4.242
|2.837
|14.366
|58
|36
|% 62
|7.314
|7.079
|% 79
|Eruh
|% 40,91
|% 59,09
|3.154
|4.556
|10.439
|70
|60
|% 86
|8.137
|7.710
|% 85
|Kurtalan
|% 39,28
|% 60,72
|7.479
|11.561
|33.364
|122
|88
|% 72
|19.285
|19.040
|% 78
|Pervari
|% 76,97
|% 23,03
|6.242
|1.868
|15.476
|60
|43
|% 72
|8.215
|8.110
|% 81
|Şirvan
|% 81,49
|% 18,51
|5.716
|1.298
|11.478
|74
|55
|% 74
|7.162
|7.014
|% 82
|Tillo
|% 85,97
|% 14,03
|1.851
|302
|2.492
|12
|12
|% 100
|2.179
|2.153
|% 87