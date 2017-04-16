Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Siirt

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSiirt% 52,52% 47,4847.97143.368176.845663445% 6793.92591.339% 83Merkez% 47,94% 52,0619.28720.94689.230267151% 5741.63340.233% 86Baykan% 59,92% 40,084.2422.83714.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Siirt

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Siirt% 52,52% 47,4847.97143.368176.845663445% 6793.92591.339% 83
Merkez% 47,94% 52,0619.28720.94689.230267151% 5741.63340.233% 86
Baykan% 59,92% 40,084.2422.83714.3665836% 627.3147.079% 79
Eruh% 40,91% 59,093.1544.55610.4397060% 868.1377.710% 85
Kurtalan% 39,28% 60,727.47911.56133.36412288% 7219.28519.040% 78
Pervari% 76,97% 23,036.2421.86815.4766043% 728.2158.110% 81
Şirvan% 81,49% 18,515.7161.29811.4787455% 747.1627.014% 82
Tillo% 85,97% 14,031.8513022.4921212% 1002.1792.153% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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