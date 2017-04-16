Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şanlıurfa
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıŞanlıurfa% 70,85% 29,15599.347246.6491.029.6443.3443.344% 100861.242845.996% 84Akçakale% 95,21% 4,7940.9022.05946.876175175% 10043.42142.961% 93Birecik% 62,6% 37,425.64415.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Şanlıurfa
|% 70,85
|% 29,15
|599.347
|246.649
|1.029.644
|3.344
|3.344
|% 100
|861.242
|845.996
|% 84
|Akçakale
|% 95,21
|% 4,79
|40.902
|2.059
|46.876
|175
|175
|% 100
|43.421
|42.961
|% 93
|Birecik
|% 62,6
|% 37,4
|25.644
|15.323
|53.293
|184
|184
|% 100
|41.724
|40.967
|% 78
|Bozova
|% 65,79
|% 34,21
|16.146
|8.394
|31.597
|128
|128
|% 100
|25.032
|24.540
|% 79
|Ceylanpınar
|% 56,97
|% 43,03
|20.869
|15.764
|44.605
|135
|135
|% 100
|37.790
|36.633
|% 85
|Eyyübiye
|% 82,06
|% 17,94
|124.141
|27.141
|184.780
|534
|534
|% 100
|153.940
|151.282
|% 83
|Halfeti
|% 44,6
|% 55,4
|7.500
|9.317
|23.223
|80
|80
|% 100
|17.275
|16.817
|% 74
|Haliliye
|% 74,81
|% 25,19
|127.540
|42.939
|206.084
|598
|598
|% 100
|173.191
|170.479
|% 84
|Harran
|% 97,01
|% 2,99
|34.086
|1.050
|36.332
|149
|149
|% 100
|35.320
|35.136
|% 97
|Hilvan
|% 63,34
|% 36,66
|13.729
|7.947
|26.075
|113
|113
|% 100
|22.125
|21.676
|% 85
|Karaköprü
|% 69,69
|% 30,31
|54.643
|23.770
|92.776
|289
|289
|% 100
|79.620
|78.413
|% 86
|Siverek
|% 64,25
|% 35,75
|65.092
|36.223
|130.631
|433
|433
|% 100
|103.378
|101.315
|% 79
|Suruç
|% 49,25
|% 50,75
|22.646
|23.332
|56.833
|192
|192
|% 100
|47.298
|45.978
|% 83
|Viranşehir
|% 58,16
|% 41,84
|46.409
|33.390
|96.539
|334
|334
|% 100
|81.128
|79.799
|% 84