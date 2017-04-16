Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şanlıurfa
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıŞanlıurfa% 70,83% 29,17598.799246.5521.029.6443.3443.343% 100860.524845.351% 84Akçakale% 95,21% 4,7940.9022.05946.876175175% 10043.42142.961% 93Birecik% 62,27% 37,7325.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Şanlıurfa
|% 70,83
|% 29,17
|598.799
|246.552
|1.029.644
|3.344
|3.343
|% 100
|860.524
|845.351
|% 84
|Akçakale
|% 95,21
|% 4,79
|40.902
|2.059
|46.876
|175
|175
|% 100
|43.421
|42.961
|% 93
|Birecik
|% 62,27
|% 37,73
|25.401
|15.391
|53.293
|184
|184
|% 100
|41.657
|40.792
|% 78
|Bozova
|% 66,03
|% 33,97
|16.154
|8.310
|31.597
|128
|128
|% 100
|24.946
|24.464
|% 79
|Ceylanpınar
|% 56,97
|% 43,03
|20.869
|15.764
|44.605
|135
|135
|% 100
|37.790
|36.633
|% 85
|Eyyübiye
|% 82,06
|% 17,94
|124.141
|27.141
|184.780
|534
|534
|% 100
|153.940
|151.282
|% 83
|Halfeti
|% 44,6
|% 55,4
|7.500
|9.317
|23.223
|80
|80
|% 100
|17.275
|16.817
|% 74
|Haliliye
|% 74,8
|% 25,2
|127.253
|42.868
|206.084
|598
|597
|% 100
|172.831
|170.121
|% 84
|Harran
|% 97,03
|% 2,97
|34.033
|1.042
|36.332
|149
|149
|% 100
|35.214
|35.075
|% 97
|Hilvan
|% 63,34
|% 36,66
|13.729
|7.947
|26.075
|113
|113
|% 100
|22.125
|21.676
|% 85
|Karaköprü
|% 69,69
|% 30,31
|54.643
|23.770
|92.776
|289
|289
|% 100
|79.620
|78.413
|% 86
|Siverek
|% 64,25
|% 35,75
|65.092
|36.223
|130.631
|433
|433
|% 100
|103.378
|101.315
|% 79
|Suruç
|% 49,29
|% 50,71
|22.673
|23.330
|56.833
|192
|192
|% 100
|47.199
|46.003
|% 83
|Viranşehir
|% 58,16
|% 41,84
|46.409
|33.390
|96.539
|334
|334
|% 100
|81.128
|79.799
|% 84