Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şanlıurfa
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıŞanlıurfa% 70,89% 29,11598.396245.6941.029.6443.3443.336% 100858.880844.090% 84Akçakale% 95,21% 4,7940.9022.05946.876175175% 10043.41942.961% 93Birecik% 62,36% 37,6425.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Şanlıurfa
|% 70,89
|% 29,11
|598.396
|245.694
|1.029.644
|3.344
|3.336
|% 100
|858.880
|844.090
|% 84
|Akçakale
|% 95,21
|% 4,79
|40.902
|2.059
|46.876
|175
|175
|% 100
|43.419
|42.961
|% 93
|Birecik
|% 62,36
|% 37,64
|25.501
|15.391
|53.293
|184
|184
|% 100
|41.667
|40.892
|% 78
|Bozova
|% 66,04
|% 33,96
|16.156
|8.308
|31.597
|128
|128
|% 100
|24.916
|24.464
|% 79
|Ceylanpınar
|% 56,89
|% 43,11
|20.856
|15.801
|44.605
|135
|135
|% 100
|37.830
|36.657
|% 85
|Eyyübiye
|% 82,06
|% 17,94
|124.141
|27.141
|184.780
|534
|534
|% 100
|153.940
|151.282
|% 83
|Halfeti
|% 44,6
|% 55,4
|7.500
|9.317
|23.223
|80
|80
|% 100
|17.275
|16.817
|% 74
|Haliliye
|% 74,8
|% 25,2
|127.253
|42.868
|206.084
|598
|597
|% 100
|172.831
|170.121
|% 84
|Harran
|% 97,27
|% 2,73
|34.346
|964
|36.332
|149
|149
|% 100
|35.362
|35.310
|% 97
|Hilvan
|% 63,34
|% 36,66
|13.729
|7.947
|26.075
|113
|113
|% 100
|22.125
|21.676
|% 85
|Karaköprü
|% 69,68
|% 30,32
|54.632
|23.769
|92.776
|289
|289
|% 100
|79.594
|78.401
|% 86
|Siverek
|% 64,27
|% 35,73
|65.092
|36.181
|130.631
|433
|433
|% 100
|103.307
|101.273
|% 79
|Suruç
|% 49,17
|% 50,83
|22.565
|23.323
|56.833
|192
|192
|% 100
|47.068
|45.888
|% 83
|Viranşehir
|% 58,36
|% 41,64
|45.723
|32.625
|96.539
|334
|327
|% 98
|79.546
|78.348
|% 84