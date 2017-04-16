Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şanlıurfa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıŞanlıurfa% 70,89% 29,11598.039245.5851.029.6443.3443.334% 100858.391843.624% 84Akçakale% 95,23% 4,7740.9152.05146.876175175% 10043.45142.966% 93Birecik% 62,36% 37,6425.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şanlıurfa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Şanlıurfa% 70,89% 29,11598.039245.5851.029.6443.3443.334% 100858.391843.624% 84
Akçakale% 95,23% 4,7740.9152.05146.876175175% 10043.45142.966% 93
Birecik% 62,36% 37,6425.50115.39153.293184184% 10041.73540.892% 78
Bozova% 66,15% 33,8516.1738.27731.597128128% 10024.90024.450% 79
Ceylanpınar% 56,89% 43,1120.85015.80144.605135135% 10037.81236.651% 85
Eyyübiye% 82,06% 17,94124.14127.141184.780534534% 100153.940151.282% 83
Halfeti% 44,6% 55,47.5009.31723.2238080% 10017.27516.817% 74
Haliliye% 74,76% 25,24126.95242.853206.084598596% 100172.510169.805% 84
Harran% 97,27% 2,7334.34696436.332149149% 10035.36235.310% 97
Hilvan% 63,34% 36,6613.7297.94726.075113113% 10022.12521.676% 85
Karaköprü% 69,69% 30,3154.63623.76892.776289289% 10079.58778.404% 86
Siverek% 64,29% 35,7165.10736.171130.631433433% 100103.257101.278% 79
Suruç% 49,07% 50,9322.56523.42456.833192192% 10047.14945.989% 83
Viranşehir% 58,41% 41,5945.62432.48096.539334326% 9879.28878.104% 84
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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