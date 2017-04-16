Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şanlıurfa
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıŞanlıurfa% 70,89% 29,11598.039245.5851.029.6443.3443.334% 100858.391843.624% 84Akçakale% 95,23% 4,7740.9152.05146.876175175% 10043.45142.966% 93Birecik% 62,36% 37,6425.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Şanlıurfa
|% 70,89
|% 29,11
|598.039
|245.585
|1.029.644
|3.344
|3.334
|% 100
|858.391
|843.624
|% 84
|Akçakale
|% 95,23
|% 4,77
|40.915
|2.051
|46.876
|175
|175
|% 100
|43.451
|42.966
|% 93
|Birecik
|% 62,36
|% 37,64
|25.501
|15.391
|53.293
|184
|184
|% 100
|41.735
|40.892
|% 78
|Bozova
|% 66,15
|% 33,85
|16.173
|8.277
|31.597
|128
|128
|% 100
|24.900
|24.450
|% 79
|Ceylanpınar
|% 56,89
|% 43,11
|20.850
|15.801
|44.605
|135
|135
|% 100
|37.812
|36.651
|% 85
|Eyyübiye
|% 82,06
|% 17,94
|124.141
|27.141
|184.780
|534
|534
|% 100
|153.940
|151.282
|% 83
|Halfeti
|% 44,6
|% 55,4
|7.500
|9.317
|23.223
|80
|80
|% 100
|17.275
|16.817
|% 74
|Haliliye
|% 74,76
|% 25,24
|126.952
|42.853
|206.084
|598
|596
|% 100
|172.510
|169.805
|% 84
|Harran
|% 97,27
|% 2,73
|34.346
|964
|36.332
|149
|149
|% 100
|35.362
|35.310
|% 97
|Hilvan
|% 63,34
|% 36,66
|13.729
|7.947
|26.075
|113
|113
|% 100
|22.125
|21.676
|% 85
|Karaköprü
|% 69,69
|% 30,31
|54.636
|23.768
|92.776
|289
|289
|% 100
|79.587
|78.404
|% 86
|Siverek
|% 64,29
|% 35,71
|65.107
|36.171
|130.631
|433
|433
|% 100
|103.257
|101.278
|% 79
|Suruç
|% 49,07
|% 50,93
|22.565
|23.424
|56.833
|192
|192
|% 100
|47.149
|45.989
|% 83
|Viranşehir
|% 58,41
|% 41,59
|45.624
|32.480
|96.539
|334
|326
|% 98
|79.288
|78.104
|% 84