Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şanlıurfa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıŞanlıurfa% 70,9% 29,1597.223245.1321.029.6443.3443.329% 100857.228842.355% 84Akçakale% 95,23% 4,7740.9192.05046.876175175% 10043.45142.969% 93Birecik% 62,38% 37,6225.50115.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şanlıurfa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Şanlıurfa% 70,9% 29,1597.223245.1321.029.6443.3443.329% 100857.228842.355% 84
Akçakale% 95,23% 4,7740.9192.05046.876175175% 10043.45142.969% 93
Birecik% 62,38% 37,6225.50115.38153.293184184% 10041.73940.882% 78
Bozova% 66,16% 33,8416.1738.27231.597128128% 10024.88824.445% 79
Ceylanpınar% 56,98% 43,0220.93115.80144.605135135% 10037.96036.732% 85
Eyyübiye% 82,06% 17,94124.14127.141184.780534534% 100154.028151.282% 83
Halfeti% 44,61% 55,397.5019.31323.2238080% 10017.27016.814% 74
Haliliye% 74,73% 25,27126.35942.731206.084598593% 99171.780169.090% 84
Harran% 97,27% 2,7334.34696436.332149149% 10035.36235.310% 97
Hilvan% 63,34% 36,6613.7297.94726.075113113% 10022.12521.676% 85
Karaköprü% 69,68% 30,3254.63323.76892.776289289% 10079.58278.401% 86
Siverek% 64,24% 35,7665.03836.209130.631433433% 100103.286101.247% 79
Suruç% 49,06% 50,9422.56523.42656.833192192% 10047.14945.991% 83
Viranşehir% 58,55% 41,4545.38732.12996.539334324% 9778.60877.516% 84
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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