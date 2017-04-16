Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şanlıurfa
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıŞanlıurfa% 70,9% 29,1597.223245.1321.029.6443.3443.329% 100857.228842.355% 84Akçakale% 95,23% 4,7740.9192.05046.876175175% 10043.45142.969% 93Birecik% 62,38% 37,6225.50115.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Şanlıurfa
|% 70,9
|% 29,1
|597.223
|245.132
|1.029.644
|3.344
|3.329
|% 100
|857.228
|842.355
|% 84
|Akçakale
|% 95,23
|% 4,77
|40.919
|2.050
|46.876
|175
|175
|% 100
|43.451
|42.969
|% 93
|Birecik
|% 62,38
|% 37,62
|25.501
|15.381
|53.293
|184
|184
|% 100
|41.739
|40.882
|% 78
|Bozova
|% 66,16
|% 33,84
|16.173
|8.272
|31.597
|128
|128
|% 100
|24.888
|24.445
|% 79
|Ceylanpınar
|% 56,98
|% 43,02
|20.931
|15.801
|44.605
|135
|135
|% 100
|37.960
|36.732
|% 85
|Eyyübiye
|% 82,06
|% 17,94
|124.141
|27.141
|184.780
|534
|534
|% 100
|154.028
|151.282
|% 83
|Halfeti
|% 44,61
|% 55,39
|7.501
|9.313
|23.223
|80
|80
|% 100
|17.270
|16.814
|% 74
|Haliliye
|% 74,73
|% 25,27
|126.359
|42.731
|206.084
|598
|593
|% 99
|171.780
|169.090
|% 84
|Harran
|% 97,27
|% 2,73
|34.346
|964
|36.332
|149
|149
|% 100
|35.362
|35.310
|% 97
|Hilvan
|% 63,34
|% 36,66
|13.729
|7.947
|26.075
|113
|113
|% 100
|22.125
|21.676
|% 85
|Karaköprü
|% 69,68
|% 30,32
|54.633
|23.768
|92.776
|289
|289
|% 100
|79.582
|78.401
|% 86
|Siverek
|% 64,24
|% 35,76
|65.038
|36.209
|130.631
|433
|433
|% 100
|103.286
|101.247
|% 79
|Suruç
|% 49,06
|% 50,94
|22.565
|23.426
|56.833
|192
|192
|% 100
|47.149
|45.991
|% 83
|Viranşehir
|% 58,55
|% 41,45
|45.387
|32.129
|96.539
|334
|324
|% 97
|78.608
|77.516
|% 84