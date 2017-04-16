Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şanlıurfa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıŞanlıurfa% 72,29% 27,71431.645165.4901.029.6443.3442.440% 73606.810597.135% 84Akçakale% 95,22% 4,7840.8992.05446.876175175% 10043.39042.953% 93Birecik% 62,01% 37,9917.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şanlıurfa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Şanlıurfa% 72,29% 27,71431.645165.4901.029.6443.3442.440% 73606.810597.135% 84
Akçakale% 95,22% 4,7840.8992.05446.876175175% 10043.39042.953% 93
Birecik% 62,01% 37,9917.25910.57453.293184128% 7028.37327.833% 78
Bozova% 66,12% 33,8815.1307.75331.597128122% 9523.26022.883% 79
Ceylanpınar% 57,79% 42,2116.45412.01644.605135106% 7929.69028.470% 86
Eyyübiye% 82,22% 17,7878.28116.933184.780534344% 6496.93995.214% 85
Halfeti% 44,97% 55,036.4817.93023.2238070% 8814.78814.411% 74
Haliliye% 77,57% 22,4371.77820.751206.084598348% 5893.62992.529% 85
Harran% 97,38% 2,6229.20378636.332149125% 8430.02929.989% 97
Hilvan% 69,44% 30,5612.0155.28726.07511396% 8517.64317.302% 84
Karaköprü% 69,81% 30,1948.92421.16092.776289263% 9171.10470.084% 86
Siverek% 65,56% 34,4446.16324.249130.631433309% 7171.81770.412% 79
Suruç% 52,56% 47,4415.72814.19756.833192120% 6230.50129.925% 85
Viranşehir% 60,46% 39,5433.33021.80096.539334234% 7055.64755.130% 84
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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