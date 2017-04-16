Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şanlıurfa
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıŞanlıurfa% 72,29% 27,71431.645165.4901.029.6443.3442.440% 73606.810597.135% 84Akçakale% 95,22% 4,7840.8992.05446.876175175% 10043.39042.953% 93Birecik% 62,01% 37,9917.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Şanlıurfa
|% 72,29
|% 27,71
|431.645
|165.490
|1.029.644
|3.344
|2.440
|% 73
|606.810
|597.135
|% 84
|Akçakale
|% 95,22
|% 4,78
|40.899
|2.054
|46.876
|175
|175
|% 100
|43.390
|42.953
|% 93
|Birecik
|% 62,01
|% 37,99
|17.259
|10.574
|53.293
|184
|128
|% 70
|28.373
|27.833
|% 78
|Bozova
|% 66,12
|% 33,88
|15.130
|7.753
|31.597
|128
|122
|% 95
|23.260
|22.883
|% 79
|Ceylanpınar
|% 57,79
|% 42,21
|16.454
|12.016
|44.605
|135
|106
|% 79
|29.690
|28.470
|% 86
|Eyyübiye
|% 82,22
|% 17,78
|78.281
|16.933
|184.780
|534
|344
|% 64
|96.939
|95.214
|% 85
|Halfeti
|% 44,97
|% 55,03
|6.481
|7.930
|23.223
|80
|70
|% 88
|14.788
|14.411
|% 74
|Haliliye
|% 77,57
|% 22,43
|71.778
|20.751
|206.084
|598
|348
|% 58
|93.629
|92.529
|% 85
|Harran
|% 97,38
|% 2,62
|29.203
|786
|36.332
|149
|125
|% 84
|30.029
|29.989
|% 97
|Hilvan
|% 69,44
|% 30,56
|12.015
|5.287
|26.075
|113
|96
|% 85
|17.643
|17.302
|% 84
|Karaköprü
|% 69,81
|% 30,19
|48.924
|21.160
|92.776
|289
|263
|% 91
|71.104
|70.084
|% 86
|Siverek
|% 65,56
|% 34,44
|46.163
|24.249
|130.631
|433
|309
|% 71
|71.817
|70.412
|% 79
|Suruç
|% 52,56
|% 47,44
|15.728
|14.197
|56.833
|192
|120
|% 62
|30.501
|29.925
|% 85
|Viranşehir
|% 60,46
|% 39,54
|33.330
|21.800
|96.539
|334
|234
|% 70
|55.647
|55.130
|% 84