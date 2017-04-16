Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şanlıurfa
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıŞanlıurfa% 73,15% 26,85365.121134.0391.029.6443.3442.078% 62507.036499.160% 85Akçakale% 95,29% 4,7139.8511.97146.876175171% 9842.25541.822% 93Birecik% 62,15% 37,8514.9799.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Şanlıurfa
|% 73,15
|% 26,85
|365.121
|134.039
|1.029.644
|3.344
|2.078
|% 62
|507.036
|499.160
|% 85
|Akçakale
|% 95,29
|% 4,71
|39.851
|1.971
|46.876
|175
|171
|% 98
|42.255
|41.822
|% 93
|Birecik
|% 62,15
|% 37,85
|14.979
|9.123
|53.293
|184
|109
|% 59
|24.594
|24.102
|% 78
|Bozova
|% 65,4
|% 34,6
|12.753
|6.746
|31.597
|128
|110
|% 86
|19.799
|19.499
|% 79
|Ceylanpınar
|% 58,34
|% 41,66
|14.474
|10.336
|44.605
|135
|94
|% 70
|26.015
|24.810
|% 86
|Eyyübiye
|% 82,17
|% 17,83
|64.327
|13.961
|184.780
|534
|290
|% 54
|79.421
|78.288
|% 85
|Halfeti
|% 45,5
|% 54,5
|5.969
|7.151
|23.223
|80
|64
|% 80
|13.462
|13.120
|% 74
|Haliliye
|% 77,92
|% 22,08
|54.307
|15.388
|206.084
|598
|272
|% 45
|70.417
|69.695
|% 86
|Harran
|% 97,52
|% 2,48
|25.908
|660
|36.332
|149
|111
|% 74
|26.602
|26.568
|% 97
|Hilvan
|% 69,71
|% 30,29
|11.092
|4.819
|26.075
|113
|85
|% 75
|16.219
|15.911
|% 84
|Karaköprü
|% 69,92
|% 30,08
|42.932
|18.470
|92.776
|289
|236
|% 82
|62.270
|61.402
|% 86
|Siverek
|% 67,45
|% 32,55
|36.899
|17.808
|130.631
|433
|248
|% 57
|55.878
|54.707
|% 80
|Suruç
|% 54,91
|% 45,09
|12.738
|10.458
|56.833
|192
|92
|% 48
|23.701
|23.196
|% 85
|Viranşehir
|% 62,75
|% 37,25
|28.892
|17.148
|96.539
|334
|196
|% 59
|46.403
|46.040
|% 85