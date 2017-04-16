Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şanlıurfa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıŞanlıurfa% 73,15% 26,85365.121134.0391.029.6443.3442.078% 62507.036499.160% 85Akçakale% 95,29% 4,7139.8511.97146.876175171% 9842.25541.822% 93Birecik% 62,15% 37,8514.9799.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şanlıurfa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Şanlıurfa% 73,15% 26,85365.121134.0391.029.6443.3442.078% 62507.036499.160% 85
Akçakale% 95,29% 4,7139.8511.97146.876175171% 9842.25541.822% 93
Birecik% 62,15% 37,8514.9799.12353.293184109% 5924.59424.102% 78
Bozova% 65,4% 34,612.7536.74631.597128110% 8619.79919.499% 79
Ceylanpınar% 58,34% 41,6614.47410.33644.60513594% 7026.01524.810% 86
Eyyübiye% 82,17% 17,8364.32713.961184.780534290% 5479.42178.288% 85
Halfeti% 45,5% 54,55.9697.15123.2238064% 8013.46213.120% 74
Haliliye% 77,92% 22,0854.30715.388206.084598272% 4570.41769.695% 86
Harran% 97,52% 2,4825.90866036.332149111% 7426.60226.568% 97
Hilvan% 69,71% 30,2911.0924.81926.07511385% 7516.21915.911% 84
Karaköprü% 69,92% 30,0842.93218.47092.776289236% 8262.27061.402% 86
Siverek% 67,45% 32,5536.89917.808130.631433248% 5755.87854.707% 80
Suruç% 54,91% 45,0912.73810.45856.83319292% 4823.70123.196% 85
Viranşehir% 62,75% 37,2528.89217.14896.539334196% 5946.40346.040% 85
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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