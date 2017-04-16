Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şanlıurfa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıŞanlıurfa% 74,72% 25,28298.642101.0631.029.6443.3441.713% 51406.008399.705% 85Akçakale% 95,49% 4,5137.3411.76546.876175160% 9139.49739.106% 93Birecik% 62,27% 37,7312.0277.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şanlıurfa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Şanlıurfa% 74,72% 25,28298.642101.0631.029.6443.3441.713% 51406.008399.705% 85
Akçakale% 95,49% 4,5137.3411.76546.876175160% 9139.49739.106% 93
Birecik% 62,27% 37,7312.0277.28753.29318492% 5019.76819.314% 78
Bozova% 65,69% 34,3111.8796.20431.597128103% 8018.36318.083% 78
Ceylanpınar% 62,18% 37,8212.3807.53144.60513577% 5720.88619.911% 87
Eyyübiye% 82,76% 17,2453.91711.230184.780534246% 4666.01465.147% 85
Halfeti% 46,39% 53,615.1675.97123.2238055% 6911.44511.138% 74
Haliliye% 79,6% 20,442.10210.790206.084598217% 3653.46952.892% 87
Harran% 97,71% 2,2923.01353936.33214999% 6623.57423.552% 97
Hilvan% 71% 299.8334.01726.07511375% 6614.12113.850% 85
Karaköprü% 70,21% 29,7929.74612.62092.776289178% 6242.88042.366% 87
Siverek% 69,79% 30,2129.65812.836130.631433200% 4643.53142.494% 80
Suruç% 57,35% 42,659.1456.80056.83319263% 3316.27715.945% 87
Viranşehir% 62,48% 37,5222.43413.47396.539334148% 4436.18335.907% 86
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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