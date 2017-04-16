Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şanlıurfa
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıŞanlıurfa% 74,72% 25,28298.642101.0631.029.6443.3441.713% 51406.008399.705% 85Akçakale% 95,49% 4,5137.3411.76546.876175160% 9139.49739.106% 93Birecik% 62,27% 37,7312.0277.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Şanlıurfa
|% 74,72
|% 25,28
|298.642
|101.063
|1.029.644
|3.344
|1.713
|% 51
|406.008
|399.705
|% 85
|Akçakale
|% 95,49
|% 4,51
|37.341
|1.765
|46.876
|175
|160
|% 91
|39.497
|39.106
|% 93
|Birecik
|% 62,27
|% 37,73
|12.027
|7.287
|53.293
|184
|92
|% 50
|19.768
|19.314
|% 78
|Bozova
|% 65,69
|% 34,31
|11.879
|6.204
|31.597
|128
|103
|% 80
|18.363
|18.083
|% 78
|Ceylanpınar
|% 62,18
|% 37,82
|12.380
|7.531
|44.605
|135
|77
|% 57
|20.886
|19.911
|% 87
|Eyyübiye
|% 82,76
|% 17,24
|53.917
|11.230
|184.780
|534
|246
|% 46
|66.014
|65.147
|% 85
|Halfeti
|% 46,39
|% 53,61
|5.167
|5.971
|23.223
|80
|55
|% 69
|11.445
|11.138
|% 74
|Haliliye
|% 79,6
|% 20,4
|42.102
|10.790
|206.084
|598
|217
|% 36
|53.469
|52.892
|% 87
|Harran
|% 97,71
|% 2,29
|23.013
|539
|36.332
|149
|99
|% 66
|23.574
|23.552
|% 97
|Hilvan
|% 71
|% 29
|9.833
|4.017
|26.075
|113
|75
|% 66
|14.121
|13.850
|% 85
|Karaköprü
|% 70,21
|% 29,79
|29.746
|12.620
|92.776
|289
|178
|% 62
|42.880
|42.366
|% 87
|Siverek
|% 69,79
|% 30,21
|29.658
|12.836
|130.631
|433
|200
|% 46
|43.531
|42.494
|% 80
|Suruç
|% 57,35
|% 42,65
|9.145
|6.800
|56.833
|192
|63
|% 33
|16.277
|15.945
|% 87
|Viranşehir
|% 62,48
|% 37,52
|22.434
|13.473
|96.539
|334
|148
|% 44
|36.183
|35.907
|% 86