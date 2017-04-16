Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Samsun

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSamsun% 63,58% 36,42507.300290.654941.6143.0063.006% 100811.421797.954% 8619 Mayıs% 75,59% 24,4111.9903.87118.8356868% 10016.17915.861% 86Alaçam% 56,43% 43,579.4687.31120.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Samsun

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Samsun% 63,58% 36,42507.300290.654941.6143.0063.006% 100811.421797.954% 86
19 Mayıs% 75,59% 24,4111.9903.87118.8356868% 10016.17915.861% 86
Alaçam% 56,43% 43,579.4687.31120.0718888% 10017.12816.779% 85
Asarcık% 85,02% 14,988.0001.41011.7414949% 1009.6839.410% 82
Atakum% 46,45% 53,5550.07057.728124.484334334% 100109.409107.798% 88
Ayvacık% 86,92% 13,0810.3631.55914.4235858% 10012.14611.922% 84
Bafra% 62,81% 37,1957.11733.826107.836337337% 10092.33490.943% 86
Canik% 72,05% 27,9542.14916.35468.820197197% 10059.51358.503% 86
Çarşamba% 73,32% 26,6861.58422.408100.228314314% 10085.28183.992% 85
Havza% 69,32% 30,6817.6057.79130.083134134% 10025.89325.396% 86
İlkadım% 55,84% 44,16113.23689.543238.657617617% 100205.957202.779% 86
Kavak% 69,26% 30,749.1594.06615.630103103% 10013.57713.225% 87
Ladik% 66,29% 33,717.3243.72513.1617979% 10011.29411.049% 86
Salıpazarı% 78,42% 21,589.3842.58314.1085555% 10012.20211.967% 86
Tekkeköy% 63,98% 36,0220.47411.52837.019121121% 10032.56732.002% 88
Terme% 73,63% 26,3733.93312.15154.679178178% 10046.77046.084% 86
Vezirköprü% 77,13% 22,8742.28212.53865.399248248% 10055.88254.820% 85
Yakakent% 58,3% 41,73.1622.2626.4402626% 1005.6065.424% 87

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Salıpazarı, Vezirköprü, 19 Mayıs, Çarşamba, Yakakent, Tekkeköy, Ayvacık, Asarcık, İlkadım, Atakum