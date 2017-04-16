Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Samsun
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSamsun% 63,58% 36,42507.300290.654941.6143.0063.006% 100811.421797.954% 8619 Mayıs% 75,59% 24,4111.9903.87118.8356868% 10016.17915.861% 86Alaçam% 56,43% 43,579.4687.31120.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Samsun
|% 63,58
|% 36,42
|507.300
|290.654
|941.614
|3.006
|3.006
|% 100
|811.421
|797.954
|% 86
|19 Mayıs
|% 75,59
|% 24,41
|11.990
|3.871
|18.835
|68
|68
|% 100
|16.179
|15.861
|% 86
|Alaçam
|% 56,43
|% 43,57
|9.468
|7.311
|20.071
|88
|88
|% 100
|17.128
|16.779
|% 85
|Asarcık
|% 85,02
|% 14,98
|8.000
|1.410
|11.741
|49
|49
|% 100
|9.683
|9.410
|% 82
|Atakum
|% 46,45
|% 53,55
|50.070
|57.728
|124.484
|334
|334
|% 100
|109.409
|107.798
|% 88
|Ayvacık
|% 86,92
|% 13,08
|10.363
|1.559
|14.423
|58
|58
|% 100
|12.146
|11.922
|% 84
|Bafra
|% 62,81
|% 37,19
|57.117
|33.826
|107.836
|337
|337
|% 100
|92.334
|90.943
|% 86
|Canik
|% 72,05
|% 27,95
|42.149
|16.354
|68.820
|197
|197
|% 100
|59.513
|58.503
|% 86
|Çarşamba
|% 73,32
|% 26,68
|61.584
|22.408
|100.228
|314
|314
|% 100
|85.281
|83.992
|% 85
|Havza
|% 69,32
|% 30,68
|17.605
|7.791
|30.083
|134
|134
|% 100
|25.893
|25.396
|% 86
|İlkadım
|% 55,84
|% 44,16
|113.236
|89.543
|238.657
|617
|617
|% 100
|205.957
|202.779
|% 86
|Kavak
|% 69,26
|% 30,74
|9.159
|4.066
|15.630
|103
|103
|% 100
|13.577
|13.225
|% 87
|Ladik
|% 66,29
|% 33,71
|7.324
|3.725
|13.161
|79
|79
|% 100
|11.294
|11.049
|% 86
|Salıpazarı
|% 78,42
|% 21,58
|9.384
|2.583
|14.108
|55
|55
|% 100
|12.202
|11.967
|% 86
|Tekkeköy
|% 63,98
|% 36,02
|20.474
|11.528
|37.019
|121
|121
|% 100
|32.567
|32.002
|% 88
|Terme
|% 73,63
|% 26,37
|33.933
|12.151
|54.679
|178
|178
|% 100
|46.770
|46.084
|% 86
|Vezirköprü
|% 77,13
|% 22,87
|42.282
|12.538
|65.399
|248
|248
|% 100
|55.882
|54.820
|% 85
|Yakakent
|% 58,3
|% 41,7
|3.162
|2.262
|6.440
|26
|26
|% 100
|5.606
|5.424
|% 87