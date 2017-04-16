Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Samsun
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSamsun% 63,55% 36,45506.967290.729941.6143.0063.006% 100810.414797.696% 8619 Mayıs% 75,59% 24,4111.9903.87118.8356868% 10016.17915.861% 86Alaçam% 56,43% 43,579.4687.31120.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Samsun
|% 63,55
|% 36,45
|506.967
|290.729
|941.614
|3.006
|3.006
|% 100
|810.414
|797.696
|% 86
|19 Mayıs
|% 75,59
|% 24,41
|11.990
|3.871
|18.835
|68
|68
|% 100
|16.179
|15.861
|% 86
|Alaçam
|% 56,43
|% 43,57
|9.468
|7.311
|20.071
|88
|88
|% 100
|17.128
|16.779
|% 85
|Asarcık
|% 85,02
|% 14,98
|8.000
|1.409
|11.741
|49
|49
|% 100
|9.681
|9.409
|% 82
|Atakum
|% 46,43
|% 53,57
|50.049
|57.748
|124.484
|334
|334
|% 100
|109.393
|107.797
|% 88
|Ayvacık
|% 86,95
|% 13,05
|10.378
|1.557
|14.423
|58
|58
|% 100
|12.150
|11.935
|% 84
|Bafra
|% 62,81
|% 37,19
|57.122
|33.825
|107.836
|337
|337
|% 100
|92.101
|90.947
|% 85
|Canik
|% 72,05
|% 27,95
|42.149
|16.354
|68.820
|197
|197
|% 100
|59.513
|58.503
|% 86
|Çarşamba
|% 73,32
|% 26,68
|61.581
|22.406
|100.228
|314
|314
|% 100
|85.232
|83.987
|% 85
|Havza
|% 69,31
|% 30,69
|17.593
|7.791
|30.083
|134
|134
|% 100
|25.881
|25.384
|% 86
|İlkadım
|% 55,85
|% 44,15
|113.245
|89.520
|238.657
|617
|617
|% 100
|205.682
|202.765
|% 86
|Kavak
|% 69,3
|% 30,7
|9.161
|4.058
|15.630
|103
|103
|% 100
|13.494
|13.219
|% 86
|Ladik
|% 66,29
|% 33,71
|7.324
|3.725
|13.161
|79
|79
|% 100
|11.294
|11.049
|% 86
|Salıpazarı
|% 78,42
|% 21,58
|9.384
|2.583
|14.108
|55
|55
|% 100
|12.202
|11.967
|% 86
|Tekkeköy
|% 63,98
|% 36,02
|20.474
|11.528
|37.019
|121
|121
|% 100
|32.567
|32.002
|% 88
|Terme
|% 73,66
|% 26,34
|33.843
|12.101
|54.679
|178
|178
|% 100
|46.536
|45.944
|% 85
|Vezirköprü
|% 76,83
|% 23,17
|42.044
|12.680
|65.399
|248
|248
|% 100
|55.775
|54.724
|% 85
|Yakakent
|% 58,3
|% 41,7
|3.162
|2.262
|6.440
|26
|26
|% 100
|5.606
|5.424
|% 87