Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Samsun

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSamsun% 63,7% 36,3500.198284.992941.6143.0062.967% 99797.310785.190% 8619 Mayıs% 75,59% 24,4111.9903.87118.8356868% 10016.17715.861% 86Alaçam% 56,43% 43,579.4697.31120.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Samsun

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Samsun% 63,7% 36,3500.198284.992941.6143.0062.967% 99797.310785.190% 86
19 Mayıs% 75,59% 24,4111.9903.87118.8356868% 10016.17715.861% 86
Alaçam% 56,43% 43,579.4697.31120.0718888% 10017.10516.780% 85
Asarcık% 85,02% 14,988.0001.40911.7414949% 1009.6819.409% 82
Atakum% 45,94% 54,0647.68756.115124.484334321% 96105.302103.802% 88
Ayvacık% 86,95% 13,0510.3751.55714.4235858% 10012.13511.932% 84
Bafra% 62,79% 37,2157.09633.830107.836337337% 10092.04190.926% 85
Canik% 72,1% 27,942.18216.32568.820197197% 10059.45658.507% 86
Çarşamba% 73,33% 26,6761.59122.406100.228314314% 10085.24083.997% 85
Havza% 69,31% 30,6917.5937.79130.083134134% 10025.88125.384% 86
İlkadım% 56,05% 43,95109.45685.838238.657617594% 96197.929195.294% 86
Kavak% 69,3% 30,79.1614.05915.630103103% 10013.45313.220% 86
Ladik% 66,29% 33,717.3243.72513.1617979% 10011.29411.049% 86
Salıpazarı% 78,42% 21,589.3842.58314.1085555% 10012.20211.967% 86
Tekkeköy% 64,03% 35,9719.83211.14037.019121118% 9831.52030.972% 88
Terme% 73,66% 26,3433.84412.10054.679178178% 10046.51945.944% 85
Vezirköprü% 76,85% 23,1542.05212.67065.399248248% 10055.76954.722% 85
Yakakent% 58,3% 41,73.1622.2626.4402626% 1005.6065.424% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Salıpazarı, Vezirköprü, 19 Mayıs, Çarşamba, Yakakent, Tekkeköy, İlkadım, Ayvacık, Asarcık