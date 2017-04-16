Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Samsun
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSamsun% 63,91% 36,09492.868278.335941.6143.0062.928% 97783.306771.203% 8619 Mayıs% 75,59% 24,4111.9893.87118.8356868% 10016.17615.860% 86Alaçam% 56,43% 43,579.4697.31120.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Samsun
|% 63,91
|% 36,09
|492.868
|278.335
|941.614
|3.006
|2.928
|% 97
|783.306
|771.203
|% 86
|19 Mayıs
|% 75,59
|% 24,41
|11.989
|3.871
|18.835
|68
|68
|% 100
|16.176
|15.860
|% 86
|Alaçam
|% 56,43
|% 43,57
|9.469
|7.311
|20.071
|88
|88
|% 100
|17.104
|16.780
|% 85
|Asarcık
|% 85,02
|% 14,98
|8.000
|1.409
|11.741
|49
|49
|% 100
|9.680
|9.409
|% 82
|Atakum
|% 46,08
|% 53,92
|45.598
|53.355
|124.484
|334
|307
|% 92
|100.379
|98.953
|% 88
|Ayvacık
|% 86,95
|% 13,05
|10.375
|1.557
|14.423
|58
|58
|% 100
|12.129
|11.932
|% 84
|Bafra
|% 62,8
|% 37,2
|57.096
|33.821
|107.836
|337
|337
|% 100
|92.010
|90.917
|% 85
|Canik
|% 72,07
|% 27,93
|41.975
|16.267
|68.820
|197
|197
|% 100
|59.456
|58.242
|% 86
|Çarşamba
|% 73,32
|% 26,67
|61.593
|22.407
|100.228
|314
|314
|% 100
|85.240
|84.000
|% 85
|Havza
|% 69,31
|% 30,69
|17.593
|7.791
|30.083
|134
|134
|% 100
|25.880
|25.384
|% 86
|İlkadım
|% 55,97
|% 44,03
|104.421
|82.137
|238.657
|617
|569
|% 92
|189.027
|186.558
|% 86
|Kavak
|% 69,3
|% 30,7
|9.161
|4.059
|15.630
|103
|103
|% 100
|13.454
|13.220
|% 86
|Ladik
|% 66,29
|% 33,71
|7.324
|3.725
|13.161
|79
|79
|% 100
|11.294
|11.049
|% 86
|Salıpazarı
|% 78,42
|% 21,58
|9.384
|2.583
|14.108
|55
|55
|% 100
|12.202
|11.967
|% 86
|Tekkeköy
|% 64,03
|% 35,97
|19.832
|11.140
|37.019
|121
|118
|% 98
|31.520
|30.972
|% 88
|Terme
|% 73,87
|% 26,13
|33.844
|11.970
|54.679
|178
|178
|% 100
|46.380
|45.814
|% 85
|Vezirköprü
|% 76,85
|% 23,15
|42.052
|12.670
|65.399
|248
|248
|% 100
|55.769
|54.722
|% 85
|Yakakent
|% 58,3
|% 41,7
|3.162
|2.262
|6.440
|26
|26
|% 100
|5.606
|5.424
|% 87