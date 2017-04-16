Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Samsun

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSamsun% 63,91% 36,09492.868278.335941.6143.0062.928% 97783.306771.203% 8619 Mayıs% 75,59% 24,4111.9893.87118.8356868% 10016.17615.860% 86Alaçam% 56,43% 43,579.4697.31120.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Samsun

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Samsun% 63,91% 36,09492.868278.335941.6143.0062.928% 97783.306771.203% 86
19 Mayıs% 75,59% 24,4111.9893.87118.8356868% 10016.17615.860% 86
Alaçam% 56,43% 43,579.4697.31120.0718888% 10017.10416.780% 85
Asarcık% 85,02% 14,988.0001.40911.7414949% 1009.6809.409% 82
Atakum% 46,08% 53,9245.59853.355124.484334307% 92100.37998.953% 88
Ayvacık% 86,95% 13,0510.3751.55714.4235858% 10012.12911.932% 84
Bafra% 62,8% 37,257.09633.821107.836337337% 10092.01090.917% 85
Canik% 72,07% 27,9341.97516.26768.820197197% 10059.45658.242% 86
Çarşamba% 73,32% 26,6761.59322.407100.228314314% 10085.24084.000% 85
Havza% 69,31% 30,6917.5937.79130.083134134% 10025.88025.384% 86
İlkadım% 55,97% 44,03104.42182.137238.657617569% 92189.027186.558% 86
Kavak% 69,3% 30,79.1614.05915.630103103% 10013.45413.220% 86
Ladik% 66,29% 33,717.3243.72513.1617979% 10011.29411.049% 86
Salıpazarı% 78,42% 21,589.3842.58314.1085555% 10012.20211.967% 86
Tekkeköy% 64,03% 35,9719.83211.14037.019121118% 9831.52030.972% 88
Terme% 73,87% 26,1333.84411.97054.679178178% 10046.38045.814% 85
Vezirköprü% 76,85% 23,1542.05212.67065.399248248% 10055.76954.722% 85
Yakakent% 58,3% 41,73.1622.2626.4402626% 1005.6065.424% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Salıpazarı, Vezirköprü, 19 Mayıs, Çarşamba, Yakakent, Tekkeköy, İlkadım, Ayvacık, Asarcık