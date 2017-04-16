Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Samsun
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSamsun% 65,09% 34,91459.709246.568941.6143.0062.737% 91717.397706.277% 8619 Mayıs% 75,59% 24,4111.9903.87218.8356868% 10016.17215.862% 86Alaçam% 56,68% 43,329.3497.14420.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Samsun
|% 65,09
|% 34,91
|459.709
|246.568
|941.614
|3.006
|2.737
|% 91
|717.397
|706.277
|% 86
|19 Mayıs
|% 75,59
|% 24,41
|11.990
|3.872
|18.835
|68
|68
|% 100
|16.172
|15.862
|% 86
|Alaçam
|% 56,68
|% 43,32
|9.349
|7.144
|20.071
|88
|88
|% 100
|16.756
|16.493
|% 83
|Asarcık
|% 85,02
|% 14,98
|8.000
|1.409
|11.741
|49
|49
|% 100
|9.678
|9.409
|% 82
|Atakum
|% 47,56
|% 52,44
|34.723
|38.280
|124.484
|334
|231
|% 69
|74.054
|73.003
|% 88
|Ayvacık
|% 86,95
|% 13,05
|10.375
|1.557
|14.423
|58
|58
|% 100
|12.130
|11.932
|% 84
|Bafra
|% 62,79
|% 37,21
|55.612
|32.963
|107.836
|337
|327
|% 97
|89.563
|88.575
|% 85
|Canik
|% 72,49
|% 27,51
|37.687
|14.301
|68.820
|197
|178
|% 90
|53.143
|51.988
|% 86
|Çarşamba
|% 73,26
|% 26,74
|61.386
|22.405
|100.228
|314
|314
|% 100
|84.980
|83.791
|% 85
|Havza
|% 68,98
|% 31,02
|17.270
|7.767
|30.083
|134
|134
|% 100
|25.524
|25.037
|% 85
|İlkadım
|% 56,35
|% 43,65
|90.106
|69.810
|238.657
|617
|491
|% 80
|162.183
|159.916
|% 86
|Kavak
|% 69,33
|% 30,67
|9.163
|4.054
|15.630
|103
|103
|% 100
|13.435
|13.217
|% 86
|Ladik
|% 66,3
|% 33,7
|7.321
|3.722
|13.161
|79
|79
|% 100
|11.287
|11.043
|% 86
|Salıpazarı
|% 78,42
|% 21,58
|9.384
|2.583
|14.108
|55
|55
|% 100
|12.202
|11.967
|% 86
|Tekkeköy
|% 65,06
|% 34,94
|18.488
|9.930
|37.019
|121
|110
|% 91
|28.920
|28.418
|% 88
|Terme
|% 73,79
|% 26,21
|33.715
|11.977
|54.679
|178
|178
|% 100
|46.226
|45.692
|% 85
|Vezirköprü
|% 76,99
|% 23,01
|41.978
|12.548
|65.399
|248
|248
|% 100
|55.557
|54.526
|% 85
|Yakakent
|% 58,47
|% 41,53
|3.162
|2.246
|6.440
|26
|26
|% 100
|5.587
|5.408
|% 87