Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Samsun

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSamsun% 65,09% 34,91459.709246.568941.6143.0062.737% 91717.397706.277% 8619 Mayıs% 75,59% 24,4111.9903.87218.8356868% 10016.17215.862% 86Alaçam% 56,68% 43,329.3497.14420.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Samsun

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Samsun% 65,09% 34,91459.709246.568941.6143.0062.737% 91717.397706.277% 86
19 Mayıs% 75,59% 24,4111.9903.87218.8356868% 10016.17215.862% 86
Alaçam% 56,68% 43,329.3497.14420.0718888% 10016.75616.493% 83
Asarcık% 85,02% 14,988.0001.40911.7414949% 1009.6789.409% 82
Atakum% 47,56% 52,4434.72338.280124.484334231% 6974.05473.003% 88
Ayvacık% 86,95% 13,0510.3751.55714.4235858% 10012.13011.932% 84
Bafra% 62,79% 37,2155.61232.963107.836337327% 9789.56388.575% 85
Canik% 72,49% 27,5137.68714.30168.820197178% 9053.14351.988% 86
Çarşamba% 73,26% 26,7461.38622.405100.228314314% 10084.98083.791% 85
Havza% 68,98% 31,0217.2707.76730.083134134% 10025.52425.037% 85
İlkadım% 56,35% 43,6590.10669.810238.657617491% 80162.183159.916% 86
Kavak% 69,33% 30,679.1634.05415.630103103% 10013.43513.217% 86
Ladik% 66,3% 33,77.3213.72213.1617979% 10011.28711.043% 86
Salıpazarı% 78,42% 21,589.3842.58314.1085555% 10012.20211.967% 86
Tekkeköy% 65,06% 34,9418.4889.93037.019121110% 9128.92028.418% 88
Terme% 73,79% 26,2133.71511.97754.679178178% 10046.22645.692% 85
Vezirköprü% 76,99% 23,0141.97812.54865.399248248% 10055.55754.526% 85
Yakakent% 58,47% 41,533.1622.2466.4402626% 1005.5875.408% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Salıpazarı, Vezirköprü, 19 Mayıs, Çarşamba, Yakakent, Tekkeköy, İlkadım, Ayvacık, Asarcık
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