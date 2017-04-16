Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Samsun
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSamsun% 65,44% 34,56426.292225.106941.6143.0062.560% 85661.558651.398% 8519 Mayıs% 75,6% 24,411.5973.74218.8356865% 9615.62815.339% 86Alaçam% 56,89% 43,119.3837.10920.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Samsun
|% 65,44
|% 34,56
|426.292
|225.106
|941.614
|3.006
|2.560
|% 85
|661.558
|651.398
|% 85
|19 Mayıs
|% 75,6
|% 24,4
|11.597
|3.742
|18.835
|68
|65
|% 96
|15.628
|15.339
|% 86
|Alaçam
|% 56,89
|% 43,11
|9.383
|7.109
|20.071
|88
|88
|% 100
|16.700
|16.492
|% 83
|Asarcık
|% 84,93
|% 15,07
|7.999
|1.419
|11.741
|49
|49
|% 100
|9.689
|9.418
|% 83
|Atakum
|% 48,56
|% 51,44
|30.344
|32.144
|124.484
|334
|200
|% 60
|63.396
|62.488
|% 88
|Ayvacık
|% 86,95
|% 13,05
|10.375
|1.557
|14.423
|58
|58
|% 100
|12.130
|11.932
|% 84
|Bafra
|% 63,17
|% 36,83
|51.805
|30.206
|107.836
|337
|304
|% 90
|82.919
|82.011
|% 85
|Canik
|% 71,92
|% 28,08
|26.446
|10.324
|68.820
|197
|124
|% 63
|37.685
|36.770
|% 86
|Çarşamba
|% 73,25
|% 26,75
|61.147
|22.331
|100.228
|314
|313
|% 100
|84.632
|83.478
|% 85
|Havza
|% 69,47
|% 30,53
|16.938
|7.443
|30.083
|134
|132
|% 99
|24.839
|24.381
|% 84
|İlkadım
|% 55,78
|% 44,22
|78.694
|62.386
|238.657
|617
|436
|% 71
|143.092
|141.080
|% 86
|Kavak
|% 69,31
|% 30,69
|9.164
|4.057
|15.630
|103
|103
|% 100
|13.428
|13.221
|% 86
|Ladik
|% 66,63
|% 33,37
|7.321
|3.666
|13.161
|79
|79
|% 100
|11.228
|10.987
|% 85
|Salıpazarı
|% 78,25
|% 21,75
|8.461
|2.352
|14.108
|55
|50
|% 91
|11.010
|10.813
|% 87
|Tekkeköy
|% 65,21
|% 34,79
|17.923
|9.562
|37.019
|121
|107
|% 88
|27.970
|27.485
|% 87
|Terme
|% 73,66
|% 26,34
|33.588
|12.008
|54.679
|178
|178
|% 100
|46.094
|45.596
|% 84
|Vezirköprü
|% 76,97
|% 23,03
|41.945
|12.553
|65.399
|248
|248
|% 100
|55.526
|54.498
|% 85
|Yakakent
|% 58,46
|% 41,54
|3.162
|2.247
|6.440
|26
|26
|% 100
|5.592
|5.409
|% 87