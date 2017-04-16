Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Samsun

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSamsun% 65,44% 34,56426.292225.106941.6143.0062.560% 85661.558651.398% 8519 Mayıs% 75,6% 24,411.5973.74218.8356865% 9615.62815.339% 86Alaçam% 56,89% 43,119.3837.10920.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Samsun

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Samsun% 65,44% 34,56426.292225.106941.6143.0062.560% 85661.558651.398% 85
19 Mayıs% 75,6% 24,411.5973.74218.8356865% 9615.62815.339% 86
Alaçam% 56,89% 43,119.3837.10920.0718888% 10016.70016.492% 83
Asarcık% 84,93% 15,077.9991.41911.7414949% 1009.6899.418% 83
Atakum% 48,56% 51,4430.34432.144124.484334200% 6063.39662.488% 88
Ayvacık% 86,95% 13,0510.3751.55714.4235858% 10012.13011.932% 84
Bafra% 63,17% 36,8351.80530.206107.836337304% 9082.91982.011% 85
Canik% 71,92% 28,0826.44610.32468.820197124% 6337.68536.770% 86
Çarşamba% 73,25% 26,7561.14722.331100.228314313% 10084.63283.478% 85
Havza% 69,47% 30,5316.9387.44330.083134132% 9924.83924.381% 84
İlkadım% 55,78% 44,2278.69462.386238.657617436% 71143.092141.080% 86
Kavak% 69,31% 30,699.1644.05715.630103103% 10013.42813.221% 86
Ladik% 66,63% 33,377.3213.66613.1617979% 10011.22810.987% 85
Salıpazarı% 78,25% 21,758.4612.35214.1085550% 9111.01010.813% 87
Tekkeköy% 65,21% 34,7917.9239.56237.019121107% 8827.97027.485% 87
Terme% 73,66% 26,3433.58812.00854.679178178% 10046.09445.596% 84
Vezirköprü% 76,97% 23,0341.94512.55365.399248248% 10055.52654.498% 85
Yakakent% 58,46% 41,543.1622.2476.4402626% 1005.5925.409% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Salıpazarı, Vezirköprü, 19 Mayıs, Çarşamba, Yakakent, Tekkeköy, İlkadım, Ayvacık, Asarcık