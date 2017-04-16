Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Samsun

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSamsun% 72,05% 27,95157.20260.972941.6143.0061.043% 35221.760218.174% 8519 Mayıs% 80,56% 19,443.99096318.8356822% 325.0584.953% 85Alaçam% 63,24% 36,764.9872.89920.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Samsun

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Samsun% 72,05% 27,95157.20260.972941.6143.0061.043% 35221.760218.174% 85
19 Mayıs% 80,56% 19,443.99096318.8356822% 325.0584.953% 85
Alaçam% 63,24% 36,764.9872.89920.0718846% 527.9587.886% 80
Asarcık% 84,39% 15,615.5921.03411.7414937% 766.8026.626% 83
Atakum% 66,27% 33,736.2303.171124.48433441% 129.5779.401% 88
Ayvacık% 86,81% 13,197.3011.10914.4235843% 748.5248.410% 85
Bafra% 63,65% 36,3510.6546.084107.83633779% 2316.91416.738% 83
Canik% 71,72% 28,285.4112.13468.82019727% 147.9147.545% 86
Çarşamba% 72,96% 27,0431.25711.585100.228314168% 5443.51342.842% 85
Havza% 70,01% 29,998.3923.59530.08313480% 6012.18411.987% 82
İlkadım% 63,29% 36,7115.7559.137238.65761784% 1425.26524.892% 86
Kavak% 71,08% 28,925.4412.21415.63010370% 687.7547.655% 85
Ladik% 69,8% 30,25.1742.23913.1617955% 707.5667.413% 85
Salıpazarı% 84,01% 15,992.11240214.1085513% 242.5572.514% 88
Tekkeköy% 68,52% 31,487.8943.62637.01912151% 4211.68011.520% 86
Terme% 74,66% 25,3415.8025.36454.67917888% 4921.37321.166% 84
Vezirköprü% 80,52% 19,4819.4654.71065.399248125% 5024.57324.175% 85
Yakakent% 71,2% 28,81.7457066.4402614% 542.5482.451% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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