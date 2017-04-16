Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Samsun
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSamsun% 72,05% 27,95157.20260.972941.6143.0061.043% 35221.760218.174% 8519 Mayıs% 80,56% 19,443.99096318.8356822% 325.0584.953% 85Alaçam% 63,24% 36,764.9872.89920.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Samsun
|% 72,05
|% 27,95
|157.202
|60.972
|941.614
|3.006
|1.043
|% 35
|221.760
|218.174
|% 85
|19 Mayıs
|% 80,56
|% 19,44
|3.990
|963
|18.835
|68
|22
|% 32
|5.058
|4.953
|% 85
|Alaçam
|% 63,24
|% 36,76
|4.987
|2.899
|20.071
|88
|46
|% 52
|7.958
|7.886
|% 80
|Asarcık
|% 84,39
|% 15,61
|5.592
|1.034
|11.741
|49
|37
|% 76
|6.802
|6.626
|% 83
|Atakum
|% 66,27
|% 33,73
|6.230
|3.171
|124.484
|334
|41
|% 12
|9.577
|9.401
|% 88
|Ayvacık
|% 86,81
|% 13,19
|7.301
|1.109
|14.423
|58
|43
|% 74
|8.524
|8.410
|% 85
|Bafra
|% 63,65
|% 36,35
|10.654
|6.084
|107.836
|337
|79
|% 23
|16.914
|16.738
|% 83
|Canik
|% 71,72
|% 28,28
|5.411
|2.134
|68.820
|197
|27
|% 14
|7.914
|7.545
|% 86
|Çarşamba
|% 72,96
|% 27,04
|31.257
|11.585
|100.228
|314
|168
|% 54
|43.513
|42.842
|% 85
|Havza
|% 70,01
|% 29,99
|8.392
|3.595
|30.083
|134
|80
|% 60
|12.184
|11.987
|% 82
|İlkadım
|% 63,29
|% 36,71
|15.755
|9.137
|238.657
|617
|84
|% 14
|25.265
|24.892
|% 86
|Kavak
|% 71,08
|% 28,92
|5.441
|2.214
|15.630
|103
|70
|% 68
|7.754
|7.655
|% 85
|Ladik
|% 69,8
|% 30,2
|5.174
|2.239
|13.161
|79
|55
|% 70
|7.566
|7.413
|% 85
|Salıpazarı
|% 84,01
|% 15,99
|2.112
|402
|14.108
|55
|13
|% 24
|2.557
|2.514
|% 88
|Tekkeköy
|% 68,52
|% 31,48
|7.894
|3.626
|37.019
|121
|51
|% 42
|11.680
|11.520
|% 86
|Terme
|% 74,66
|% 25,34
|15.802
|5.364
|54.679
|178
|88
|% 49
|21.373
|21.166
|% 84
|Vezirköprü
|% 80,52
|% 19,48
|19.465
|4.710
|65.399
|248
|125
|% 50
|24.573
|24.175
|% 85
|Yakakent
|% 71,2
|% 28,8
|1.745
|706
|6.440
|26
|14
|% 54
|2.548
|2.451
|% 87