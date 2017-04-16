Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Samsun

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSamsun% 74,2% 25,891.02131.657941.6143.006663% 22124.515122.678% 8419 Mayıs% 80,17% 19,832.93572618.8356816% 243.7443.661% 86Alaçam% 72,57% 27,433.2281.22020.0718831% 354.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Samsun

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Samsun% 74,2% 25,891.02131.657941.6143.006663% 22124.515122.678% 84
19 Mayıs% 80,17% 19,832.93572618.8356816% 243.7443.661% 86
Alaçam% 72,57% 27,433.2281.22020.0718831% 354.4884.448% 79
Asarcık% 83,14% 16,863.62973611.7414930% 614.4854.365% 76
Atakum% 78,62% 21,383.651993124.48433425% 74.7414.644% 90
Ayvacık% 88,28% 11,725.23069414.4235831% 535.9895.924% 86
Bafra% 67,19% 32,816.4113.131107.83633750% 159.6459.542% 83
Canik% 69,19% 30,812.4931.11068.82019714% 73.6543.603% 85
Çarşamba% 74,23% 25,7716.3325.670100.22831491% 2922.31022.002% 86
Havza% 71,19% 28,814.6991.90230.08313454% 406.7096.601% 81
İlkadım% 62,12% 37,886.4633.941238.65761738% 610.56410.404% 86
Kavak% 73,17% 26,834.3521.59615.63010358% 566.0115.948% 84
Ladik% 71,64% 28,363.4891.38113.1617937% 474.9754.870% 84
Salıpazarı% 82,69% 17,3172615214.108555% 9893878% 88
Tekkeköy% 69,62% 30,385.2642.29737.01912135% 297.6727.561% 85
Terme% 76,98% 23,0210.0142.99454.67917858% 3313.15413.008% 84
Vezirköprü% 79,84% 20,1611.0292.78565.39924881% 3314.02513.814% 84
Yakakent% 76,58% 23,421.0763296.440269% 351.4561.405% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Salıpazarı, Vezirköprü, 19 Mayıs, Çarşamba, Yakakent, Tekkeköy, İlkadım, Ayvacık, Asarcık