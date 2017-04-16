Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Samsun
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSamsun% 74,2% 25,891.02131.657941.6143.006663% 22124.515122.678% 8419 Mayıs% 80,17% 19,832.93572618.8356816% 243.7443.661% 86Alaçam% 72,57% 27,433.2281.22020.0718831% 354.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Samsun
|% 74,2
|% 25,8
|91.021
|31.657
|941.614
|3.006
|663
|% 22
|124.515
|122.678
|% 84
|19 Mayıs
|% 80,17
|% 19,83
|2.935
|726
|18.835
|68
|16
|% 24
|3.744
|3.661
|% 86
|Alaçam
|% 72,57
|% 27,43
|3.228
|1.220
|20.071
|88
|31
|% 35
|4.488
|4.448
|% 79
|Asarcık
|% 83,14
|% 16,86
|3.629
|736
|11.741
|49
|30
|% 61
|4.485
|4.365
|% 76
|Atakum
|% 78,62
|% 21,38
|3.651
|993
|124.484
|334
|25
|% 7
|4.741
|4.644
|% 90
|Ayvacık
|% 88,28
|% 11,72
|5.230
|694
|14.423
|58
|31
|% 53
|5.989
|5.924
|% 86
|Bafra
|% 67,19
|% 32,81
|6.411
|3.131
|107.836
|337
|50
|% 15
|9.645
|9.542
|% 83
|Canik
|% 69,19
|% 30,81
|2.493
|1.110
|68.820
|197
|14
|% 7
|3.654
|3.603
|% 85
|Çarşamba
|% 74,23
|% 25,77
|16.332
|5.670
|100.228
|314
|91
|% 29
|22.310
|22.002
|% 86
|Havza
|% 71,19
|% 28,81
|4.699
|1.902
|30.083
|134
|54
|% 40
|6.709
|6.601
|% 81
|İlkadım
|% 62,12
|% 37,88
|6.463
|3.941
|238.657
|617
|38
|% 6
|10.564
|10.404
|% 86
|Kavak
|% 73,17
|% 26,83
|4.352
|1.596
|15.630
|103
|58
|% 56
|6.011
|5.948
|% 84
|Ladik
|% 71,64
|% 28,36
|3.489
|1.381
|13.161
|79
|37
|% 47
|4.975
|4.870
|% 84
|Salıpazarı
|% 82,69
|% 17,31
|726
|152
|14.108
|55
|5
|% 9
|893
|878
|% 88
|Tekkeköy
|% 69,62
|% 30,38
|5.264
|2.297
|37.019
|121
|35
|% 29
|7.672
|7.561
|% 85
|Terme
|% 76,98
|% 23,02
|10.014
|2.994
|54.679
|178
|58
|% 33
|13.154
|13.008
|% 84
|Vezirköprü
|% 79,84
|% 20,16
|11.029
|2.785
|65.399
|248
|81
|% 33
|14.025
|13.814
|% 84
|Yakakent
|% 76,58
|% 23,42
|1.076
|329
|6.440
|26
|9
|% 35
|1.456
|1.405
|% 87