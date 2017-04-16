Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Samsun

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSamsun% 78,72% 21,2831.3668.480941.6143.006292% 1040.46839.846% 8419 Mayıs% 87,82% 12,185487618.835683% 4650624% 90Alaçam% 81,89% 18,1182318220.071889% 101.0221.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Samsun

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Samsun% 78,72% 21,2831.3668.480941.6143.006292% 1040.46839.846% 84
19 Mayıs% 87,82% 12,185487618.835683% 4650624% 90
Alaçam% 81,89% 18,1182318220.071889% 101.0221.005% 86
Asarcık% 85,97% 14,031.96732111.7414919% 392.3602.288% 73
Atakum% 84,77% 15,23824148124.4843348% 2992972% 93
Ayvacık% 86,72% 13,281.78227314.4235814% 242.0682.055% 83
Bafra% 68,06% 31,941.677787107.83633718% 52.5072.464% 81
Canik% 87,37% 12,633254768.8201974% 2376372% 91
Çarşamba% 78,29% 21,714.3351.202100.22831428% 95.5915.537% 86
Havza% 72,58% 27,421.61561030.08313430% 222.2632.225% 77
İlkadım% 64,86% 35,141.532830238.65761710% 22.3982.362% 84
Kavak% 75,68% 24,322.15669315.63010335% 342.8872.849% 88
Ladik% 73,66% 26,341.86866813.1617923% 292.5892.536% 86
Salıpazarı% 84,8% 15,21452614.108551% 2175171% 88
Tekkeköy% 76,17% 23,831.66252037.01912114% 122.2072.182% 90
Terme% 78,48% 21,524.0551.11254.67917826% 155.2155.167% 83
Vezirköprü% 86,02% 13,985.24285265.39924843% 176.1956.094% 86
Yakakent% 85,9% 14,18101336.440267% 27973943% 86
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Salıpazarı, Vezirköprü, 19 Mayıs, Çarşamba, Yakakent, Tekkeköy, İlkadım, Ayvacık, Asarcık