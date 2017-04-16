Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Samsun
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSamsun% 78,72% 21,2831.3668.480941.6143.006292% 1040.46839.846% 8419 Mayıs% 87,82% 12,185487618.835683% 4650624% 90Alaçam% 81,89% 18,1182318220.071889% 101.0221.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Samsun
|% 78,72
|% 21,28
|31.366
|8.480
|941.614
|3.006
|292
|% 10
|40.468
|39.846
|% 84
|19 Mayıs
|% 87,82
|% 12,18
|548
|76
|18.835
|68
|3
|% 4
|650
|624
|% 90
|Alaçam
|% 81,89
|% 18,11
|823
|182
|20.071
|88
|9
|% 10
|1.022
|1.005
|% 86
|Asarcık
|% 85,97
|% 14,03
|1.967
|321
|11.741
|49
|19
|% 39
|2.360
|2.288
|% 73
|Atakum
|% 84,77
|% 15,23
|824
|148
|124.484
|334
|8
|% 2
|992
|972
|% 93
|Ayvacık
|% 86,72
|% 13,28
|1.782
|273
|14.423
|58
|14
|% 24
|2.068
|2.055
|% 83
|Bafra
|% 68,06
|% 31,94
|1.677
|787
|107.836
|337
|18
|% 5
|2.507
|2.464
|% 81
|Canik
|% 87,37
|% 12,63
|325
|47
|68.820
|197
|4
|% 2
|376
|372
|% 91
|Çarşamba
|% 78,29
|% 21,71
|4.335
|1.202
|100.228
|314
|28
|% 9
|5.591
|5.537
|% 86
|Havza
|% 72,58
|% 27,42
|1.615
|610
|30.083
|134
|30
|% 22
|2.263
|2.225
|% 77
|İlkadım
|% 64,86
|% 35,14
|1.532
|830
|238.657
|617
|10
|% 2
|2.398
|2.362
|% 84
|Kavak
|% 75,68
|% 24,32
|2.156
|693
|15.630
|103
|35
|% 34
|2.887
|2.849
|% 88
|Ladik
|% 73,66
|% 26,34
|1.868
|668
|13.161
|79
|23
|% 29
|2.589
|2.536
|% 86
|Salıpazarı
|% 84,8
|% 15,2
|145
|26
|14.108
|55
|1
|% 2
|175
|171
|% 88
|Tekkeköy
|% 76,17
|% 23,83
|1.662
|520
|37.019
|121
|14
|% 12
|2.207
|2.182
|% 90
|Terme
|% 78,48
|% 21,52
|4.055
|1.112
|54.679
|178
|26
|% 15
|5.215
|5.167
|% 83
|Vezirköprü
|% 86,02
|% 13,98
|5.242
|852
|65.399
|248
|43
|% 17
|6.195
|6.094
|% 86
|Yakakent
|% 85,9
|% 14,1
|810
|133
|6.440
|26
|7
|% 27
|973
|943
|% 86