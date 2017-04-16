Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Samsun

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSamsun% 80,17% 19,836.2381.543941.6143.00694% 37.9127.781% 8519 Mayıs% 0% 00018.835680% 000% 0Alaçam% 84,68% 15,324207620.071886% 7502496% 86Asarcık% 92,64% 7,363022411.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Samsun

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Samsun% 80,17% 19,836.2381.543941.6143.00694% 37.9127.781% 85
19 Mayıs% 0% 00018.835680% 000% 0
Alaçam% 84,68% 15,324207620.071886% 7502496% 86
Asarcık% 92,64% 7,363022411.741496% 12336326% 49
Atakum% 87,36% 12,6431145124.4843344% 1367356% 99
Ayvacık% 92,42% 7,582442014.423583% 5264264% 92
Bafra% 77,14% 22,86459136107.8363376% 2627595% 91
Canik% 84,85% 15,151402568.8201972% 1166165% 93
Çarşamba% 82,75% 17,25571119100.2283145% 2700690% 89
Havza% 69,65% 30,3561526830.08313419% 14892883% 73
İlkadım% 68,75% 31,253315238.6576171% 05248% 100
Kavak% 76,11% 23,8951616215.63010312% 12689678% 86
Ladik% 78,04% 21,961995613.161795% 6258255% 88
Salıpazarı% 0% 00014.108550% 000% 0
Tekkeköy% 76,04% 23,9640312737.0191214% 3533530% 91
Terme% 74,96% 25,0489229854.6791786% 31.2001.190% 92
Vezirköprü% 86,65% 13,351.03215965.39924814% 61.2081.191% 89
Yakakent% 88,6% 11,4101136.440261% 4118114% 78
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Salıpazarı, Vezirköprü, 19 Mayıs, Çarşamba, Yakakent, Tekkeköy, İlkadım, Ayvacık, Asarcık