Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Samsun
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSamsun% 80,17% 19,836.2381.543941.6143.00694% 37.9127.781% 8519 Mayıs% 0% 00018.835680% 000% 0Alaçam% 84,68% 15,324207620.071886% 7502496% 86Asarcık% 92,64% 7,363022411.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Samsun
|% 80,17
|% 19,83
|6.238
|1.543
|941.614
|3.006
|94
|% 3
|7.912
|7.781
|% 85
|19 Mayıs
|% 0
|% 0
|0
|0
|18.835
|68
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Alaçam
|% 84,68
|% 15,32
|420
|76
|20.071
|88
|6
|% 7
|502
|496
|% 86
|Asarcık
|% 92,64
|% 7,36
|302
|24
|11.741
|49
|6
|% 12
|336
|326
|% 49
|Atakum
|% 87,36
|% 12,64
|311
|45
|124.484
|334
|4
|% 1
|367
|356
|% 99
|Ayvacık
|% 92,42
|% 7,58
|244
|20
|14.423
|58
|3
|% 5
|264
|264
|% 92
|Bafra
|% 77,14
|% 22,86
|459
|136
|107.836
|337
|6
|% 2
|627
|595
|% 91
|Canik
|% 84,85
|% 15,15
|140
|25
|68.820
|197
|2
|% 1
|166
|165
|% 93
|Çarşamba
|% 82,75
|% 17,25
|571
|119
|100.228
|314
|5
|% 2
|700
|690
|% 89
|Havza
|% 69,65
|% 30,35
|615
|268
|30.083
|134
|19
|% 14
|892
|883
|% 73
|İlkadım
|% 68,75
|% 31,25
|33
|15
|238.657
|617
|1
|% 0
|52
|48
|% 100
|Kavak
|% 76,11
|% 23,89
|516
|162
|15.630
|103
|12
|% 12
|689
|678
|% 86
|Ladik
|% 78,04
|% 21,96
|199
|56
|13.161
|79
|5
|% 6
|258
|255
|% 88
|Salıpazarı
|% 0
|% 0
|0
|0
|14.108
|55
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Tekkeköy
|% 76,04
|% 23,96
|403
|127
|37.019
|121
|4
|% 3
|533
|530
|% 91
|Terme
|% 74,96
|% 25,04
|892
|298
|54.679
|178
|6
|% 3
|1.200
|1.190
|% 92
|Vezirköprü
|% 86,65
|% 13,35
|1.032
|159
|65.399
|248
|14
|% 6
|1.208
|1.191
|% 89
|Yakakent
|% 88,6
|% 11,4
|101
|13
|6.440
|26
|1
|% 4
|118
|114
|% 78