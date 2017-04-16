Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sakarya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSakarya% 68,08% 31,92412.842193.583690.4292.0452.045% 100616.041606.425% 89Adapazarı% 62,83% 37,17104.92462.074191.637508508% 100169.327166.998% 88Akyazı% 79,96% 20,0444.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sakarya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Sakarya% 68,08% 31,92412.842193.583690.4292.0452.045% 100616.041606.425% 89
Adapazarı% 62,83% 37,17104.92462.074191.637508508% 100169.327166.998% 88
Akyazı% 79,96% 20,0444.57111.17162.104186186% 10056.55055.742% 91
Arifiye% 72,35% 27,6518.5477.08928.7378181% 10026.06425.636% 91
Erenler% 74,2% 25,838.75913.47459.337160160% 10053.11252.233% 90
Ferizli% 68,82% 31,1811.5135.21618.8855959% 10017.01316.729% 90
Geyve% 69,73% 30,2721.5169.34135.172133133% 10031.47330.857% 89
Hendek% 70,65% 29,3535.11014.58656.570186186% 10050.57549.696% 89
Karapürçek% 78,96% 21,046.1451.6378.7422727% 1007.9307.782% 91
Karasu% 68,76% 31,2426.18211.89644.729131131% 10038.70138.078% 87
Kaynarca% 79,02% 20,9812.3673.28417.3157171% 10015.87715.651% 92
Kocaali% 71,45% 28,559.9103.96016.0296161% 10014.13113.870% 88
Pamukova% 68,38% 31,6212.6905.86721.1317373% 10018.90718.557% 89
Sapanca% 61,17% 38,8315.88310.08229.2499090% 10026.35225.965% 90
Serdivan% 60,57% 39,4345.07529.33984.774216216% 10075.54974.414% 89
Söğütlü% 64,21% 35,796.1873.44910.8543838% 1009.7989.636% 90
Taraklı% 75,59% 24,413.4631.1185.1642525% 1004.6824.581% 91

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