Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sakarya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSakarya% 68,07% 31,93412.710193.635690.4292.0452.045% 100615.900606.345% 89Adapazarı% 62,78% 37,22104.85362.164191.637508508% 100169.337167.017% 88Akyazı% 79,96% 20,0444.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sakarya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Sakarya% 68,07% 31,93412.710193.635690.4292.0452.045% 100615.900606.345% 89
Adapazarı% 62,78% 37,22104.85362.164191.637508508% 100169.337167.017% 88
Akyazı% 79,96% 20,0444.57111.17162.104186186% 10056.54855.742% 91
Arifiye% 72,35% 27,6518.5477.08928.7378181% 10026.06425.636% 91
Erenler% 74,15% 25,8538.71613.49659.337160160% 10053.07752.212% 89
Ferizli% 68,82% 31,1811.5135.21618.8855959% 10017.00516.729% 90
Geyve% 69,73% 30,2721.5169.34135.172133133% 10031.47330.857% 89
Hendek% 70,65% 29,3535.11014.58656.570186186% 10050.56149.696% 89
Karapürçek% 78,96% 21,046.1451.6378.7422727% 1007.9307.782% 91
Karasu% 68,76% 31,2426.18211.89644.729131131% 10038.70138.078% 87
Kaynarca% 79,02% 20,9812.3673.28417.3157171% 10015.87715.651% 92
Kocaali% 71,45% 28,559.9103.96016.0296161% 10014.13113.870% 88
Pamukova% 68,39% 31,6112.6895.86621.1317373% 10018.90018.555% 89
Sapanca% 61,24% 38,7615.88310.05229.2499090% 10026.31825.935% 90
Serdivan% 60,57% 39,4345.07529.33984.774216216% 10075.54674.414% 89
Söğütlü% 64,34% 35,666.1703.42010.8543838% 1009.7509.590% 90
Taraklı% 75,59% 24,413.4631.1185.1642525% 1004.6824.581% 91

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