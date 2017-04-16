Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sakarya
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSakarya% 68,07% 31,93412.674193.613690.4292.0452.045% 100615.709606.287% 89Adapazarı% 62,76% 37,24104.83762.198191.637508508% 100169.278167.035% 88Akyazı% 79,96% 20,0444.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Sakarya
|% 68,07
|% 31,93
|412.674
|193.613
|690.429
|2.045
|2.045
|% 100
|615.709
|606.287
|% 89
|Adapazarı
|% 62,76
|% 37,24
|104.837
|62.198
|191.637
|508
|508
|% 100
|169.278
|167.035
|% 88
|Akyazı
|% 79,96
|% 20,04
|44.562
|11.166
|62.104
|186
|186
|% 100
|56.522
|55.728
|% 91
|Arifiye
|% 72,35
|% 27,65
|18.547
|7.089
|28.737
|81
|81
|% 100
|26.078
|25.636
|% 91
|Erenler
|% 74,2
|% 25,8
|38.705
|13.461
|59.337
|160
|160
|% 100
|53.020
|52.166
|% 89
|Ferizli
|% 68,82
|% 31,18
|11.513
|5.216
|18.885
|59
|59
|% 100
|17.005
|16.729
|% 90
|Geyve
|% 69,73
|% 30,27
|21.516
|9.341
|35.172
|133
|133
|% 100
|31.461
|30.857
|% 89
|Hendek
|% 70,65
|% 29,35
|35.108
|14.588
|56.570
|186
|186
|% 100
|50.554
|49.696
|% 89
|Karapürçek
|% 78,97
|% 21,03
|6.146
|1.637
|8.742
|27
|27
|% 100
|7.916
|7.783
|% 91
|Karasu
|% 68,75
|% 31,25
|26.182
|11.901
|44.729
|131
|131
|% 100
|38.711
|38.083
|% 87
|Kaynarca
|% 79,02
|% 20,98
|12.367
|3.284
|17.315
|71
|71
|% 100
|15.877
|15.651
|% 92
|Kocaali
|% 71,45
|% 28,55
|9.910
|3.960
|16.029
|61
|61
|% 100
|14.126
|13.870
|% 88
|Pamukova
|% 68,38
|% 31,62
|12.687
|5.866
|21.131
|73
|73
|% 100
|18.894
|18.553
|% 89
|Sapanca
|% 61,3
|% 38,7
|15.886
|10.028
|29.249
|90
|90
|% 100
|26.289
|25.914
|% 90
|Serdivan
|% 60,57
|% 39,43
|45.075
|29.340
|84.774
|216
|216
|% 100
|75.546
|74.415
|% 89
|Söğütlü
|% 64,34
|% 35,66
|6.170
|3.420
|10.854
|38
|38
|% 100
|9.750
|9.590
|% 90
|Taraklı
|% 75,59
|% 24,41
|3.463
|1.118
|5.164
|25
|25
|% 100
|4.682
|4.581
|% 91