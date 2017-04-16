Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sakarya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSakarya% 68,07% 31,93412.674193.613690.4292.0452.045% 100615.709606.287% 89Adapazarı% 62,76% 37,24104.83762.198191.637508508% 100169.278167.035% 88Akyazı% 79,96% 20,0444.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sakarya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Sakarya% 68,07% 31,93412.674193.613690.4292.0452.045% 100615.709606.287% 89
Adapazarı% 62,76% 37,24104.83762.198191.637508508% 100169.278167.035% 88
Akyazı% 79,96% 20,0444.56211.16662.104186186% 10056.52255.728% 91
Arifiye% 72,35% 27,6518.5477.08928.7378181% 10026.07825.636% 91
Erenler% 74,2% 25,838.70513.46159.337160160% 10053.02052.166% 89
Ferizli% 68,82% 31,1811.5135.21618.8855959% 10017.00516.729% 90
Geyve% 69,73% 30,2721.5169.34135.172133133% 10031.46130.857% 89
Hendek% 70,65% 29,3535.10814.58856.570186186% 10050.55449.696% 89
Karapürçek% 78,97% 21,036.1461.6378.7422727% 1007.9167.783% 91
Karasu% 68,75% 31,2526.18211.90144.729131131% 10038.71138.083% 87
Kaynarca% 79,02% 20,9812.3673.28417.3157171% 10015.87715.651% 92
Kocaali% 71,45% 28,559.9103.96016.0296161% 10014.12613.870% 88
Pamukova% 68,38% 31,6212.6875.86621.1317373% 10018.89418.553% 89
Sapanca% 61,3% 38,715.88610.02829.2499090% 10026.28925.914% 90
Serdivan% 60,57% 39,4345.07529.34084.774216216% 10075.54674.415% 89
Söğütlü% 64,34% 35,666.1703.42010.8543838% 1009.7509.590% 90
Taraklı% 75,59% 24,413.4631.1185.1642525% 1004.6824.581% 91
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Karapürçek, Adapazarı, Serdivan, Kaynarca, Pamukova, Sakarya, Ferizli, Taraklı, Söğütlü
1