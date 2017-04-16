Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sakarya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSakarya% 68,13% 31,87412.083192.758690.4292.0452.040% 100614.163604.841% 89Adapazarı% 62,77% 37,23104.85162.190191.637508508% 100169.242167.041% 88Akyazı% 79,95% 20,0544.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sakarya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Sakarya% 68,13% 31,87412.083192.758690.4292.0452.040% 100614.163604.841% 89
Adapazarı% 62,77% 37,23104.85162.190191.637508508% 100169.242167.041% 88
Akyazı% 79,95% 20,0544.52911.16662.104186186% 10056.47555.695% 91
Arifiye% 72,35% 27,6518.5477.08928.7378181% 10026.07825.636% 91
Erenler% 74,2% 25,838.70513.46159.337160160% 10053.02152.166% 89
Ferizli% 71,4% 28,611.3054.52918.8855956% 9516.11015.834% 90
Geyve% 69,73% 30,2721.5169.34135.172133133% 10031.46130.857% 89
Hendek% 70,64% 29,3635.10514.58856.570186186% 10050.55049.693% 89
Karapürçek% 78,97% 21,036.1461.6378.7422727% 1007.8977.783% 90
Karasu% 68,76% 31,2425.83311.73544.729131129% 9838.16937.568% 87
Kaynarca% 79,02% 20,9812.3673.28417.3157171% 10015.87715.651% 92
Kocaali% 71,45% 28,559.9103.96016.0296161% 10014.12613.870% 88
Pamukova% 68,38% 31,6212.6875.86621.1317373% 10018.89418.553% 89
Sapanca% 61,3% 38,715.88610.02829.2499090% 10026.28925.914% 90
Serdivan% 60,56% 39,4445.06329.34684.774216216% 10075.54274.409% 89
Söğütlü% 64,34% 35,666.1703.42010.8543838% 1009.7509.590% 90
Taraklı% 75,59% 24,413.4631.1185.1642525% 1004.6824.581% 91
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Karapürçek, Adapazarı, Serdivan, Kaynarca, Pamukova, Sakarya, Ferizli, Taraklı, Söğütlü
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