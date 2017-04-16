Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sakarya
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSakarya% 68,13% 31,87412.083192.758690.4292.0452.040% 100614.163604.841% 89Adapazarı% 62,77% 37,23104.85162.190191.637508508% 100169.242167.041% 88Akyazı% 79,95% 20,0544.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Sakarya
|% 68,13
|% 31,87
|412.083
|192.758
|690.429
|2.045
|2.040
|% 100
|614.163
|604.841
|% 89
|Adapazarı
|% 62,77
|% 37,23
|104.851
|62.190
|191.637
|508
|508
|% 100
|169.242
|167.041
|% 88
|Akyazı
|% 79,95
|% 20,05
|44.529
|11.166
|62.104
|186
|186
|% 100
|56.475
|55.695
|% 91
|Arifiye
|% 72,35
|% 27,65
|18.547
|7.089
|28.737
|81
|81
|% 100
|26.078
|25.636
|% 91
|Erenler
|% 74,2
|% 25,8
|38.705
|13.461
|59.337
|160
|160
|% 100
|53.021
|52.166
|% 89
|Ferizli
|% 71,4
|% 28,6
|11.305
|4.529
|18.885
|59
|56
|% 95
|16.110
|15.834
|% 90
|Geyve
|% 69,73
|% 30,27
|21.516
|9.341
|35.172
|133
|133
|% 100
|31.461
|30.857
|% 89
|Hendek
|% 70,64
|% 29,36
|35.105
|14.588
|56.570
|186
|186
|% 100
|50.550
|49.693
|% 89
|Karapürçek
|% 78,97
|% 21,03
|6.146
|1.637
|8.742
|27
|27
|% 100
|7.897
|7.783
|% 90
|Karasu
|% 68,76
|% 31,24
|25.833
|11.735
|44.729
|131
|129
|% 98
|38.169
|37.568
|% 87
|Kaynarca
|% 79,02
|% 20,98
|12.367
|3.284
|17.315
|71
|71
|% 100
|15.877
|15.651
|% 92
|Kocaali
|% 71,45
|% 28,55
|9.910
|3.960
|16.029
|61
|61
|% 100
|14.126
|13.870
|% 88
|Pamukova
|% 68,38
|% 31,62
|12.687
|5.866
|21.131
|73
|73
|% 100
|18.894
|18.553
|% 89
|Sapanca
|% 61,3
|% 38,7
|15.886
|10.028
|29.249
|90
|90
|% 100
|26.289
|25.914
|% 90
|Serdivan
|% 60,56
|% 39,44
|45.063
|29.346
|84.774
|216
|216
|% 100
|75.542
|74.409
|% 89
|Söğütlü
|% 64,34
|% 35,66
|6.170
|3.420
|10.854
|38
|38
|% 100
|9.750
|9.590
|% 90
|Taraklı
|% 75,59
|% 24,41
|3.463
|1.118
|5.164
|25
|25
|% 100
|4.682
|4.581
|% 91