Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sakarya
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSakarya% 68,14% 31,86411.129192.232690.4292.0452.035% 100612.632603.361% 89Adapazarı% 62,77% 37,23104.85462.189191.637508508% 100169.290167.043% 88Akyazı% 79,96% 20,0444.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Sakarya
|% 68,14
|% 31,86
|411.129
|192.232
|690.429
|2.045
|2.035
|% 100
|612.632
|603.361
|% 89
|Adapazarı
|% 62,77
|% 37,23
|104.854
|62.189
|191.637
|508
|508
|% 100
|169.290
|167.043
|% 88
|Akyazı
|% 79,96
|% 20,04
|44.350
|11.118
|62.104
|186
|185
|% 99
|56.219
|55.468
|% 91
|Arifiye
|% 72,35
|% 27,65
|18.547
|7.089
|28.737
|81
|81
|% 100
|26.093
|25.636
|% 91
|Erenler
|% 74,2
|% 25,8
|38.704
|13.461
|59.337
|160
|160
|% 100
|53.018
|52.165
|% 89
|Ferizli
|% 71,4
|% 28,6
|11.305
|4.529
|18.885
|59
|56
|% 95
|16.110
|15.834
|% 90
|Geyve
|% 69,72
|% 30,28
|21.490
|9.332
|35.172
|133
|133
|% 100
|31.423
|30.822
|% 89
|Hendek
|% 70,65
|% 29,35
|35.106
|14.582
|56.570
|186
|186
|% 100
|50.546
|49.688
|% 89
|Karapürçek
|% 78,96
|% 21,04
|6.146
|1.638
|8.742
|27
|27
|% 100
|7.871
|7.784
|% 90
|Karasu
|% 69
|% 31
|25.089
|11.272
|44.729
|131
|125
|% 95
|36.940
|36.361
|% 87
|Kaynarca
|% 79,02
|% 20,98
|12.367
|3.284
|17.315
|71
|71
|% 100
|15.870
|15.651
|% 92
|Kocaali
|% 71,45
|% 28,55
|9.910
|3.960
|16.029
|61
|61
|% 100
|14.126
|13.870
|% 88
|Pamukova
|% 68,38
|% 31,62
|12.685
|5.867
|21.131
|73
|73
|% 100
|18.892
|18.552
|% 89
|Sapanca
|% 61,3
|% 38,7
|15.886
|10.028
|29.249
|90
|90
|% 100
|26.277
|25.914
|% 90
|Serdivan
|% 60,56
|% 39,44
|45.058
|29.342
|84.774
|216
|216
|% 100
|75.523
|74.400
|% 89
|Söğütlü
|% 64,31
|% 35,69
|6.169
|3.423
|10.854
|38
|38
|% 100
|9.752
|9.592
|% 90
|Taraklı
|% 75,59
|% 24,41
|3.463
|1.118
|5.164
|25
|25
|% 100
|4.682
|4.581
|% 91