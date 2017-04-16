Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sakarya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSakarya% 68,14% 31,86411.129192.232690.4292.0452.035% 100612.632603.361% 89Adapazarı% 62,77% 37,23104.85462.189191.637508508% 100169.290167.043% 88Akyazı% 79,96% 20,0444.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sakarya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Sakarya% 68,14% 31,86411.129192.232690.4292.0452.035% 100612.632603.361% 89
Adapazarı% 62,77% 37,23104.85462.189191.637508508% 100169.290167.043% 88
Akyazı% 79,96% 20,0444.35011.11862.104186185% 9956.21955.468% 91
Arifiye% 72,35% 27,6518.5477.08928.7378181% 10026.09325.636% 91
Erenler% 74,2% 25,838.70413.46159.337160160% 10053.01852.165% 89
Ferizli% 71,4% 28,611.3054.52918.8855956% 9516.11015.834% 90
Geyve% 69,72% 30,2821.4909.33235.172133133% 10031.42330.822% 89
Hendek% 70,65% 29,3535.10614.58256.570186186% 10050.54649.688% 89
Karapürçek% 78,96% 21,046.1461.6388.7422727% 1007.8717.784% 90
Karasu% 69% 3125.08911.27244.729131125% 9536.94036.361% 87
Kaynarca% 79,02% 20,9812.3673.28417.3157171% 10015.87015.651% 92
Kocaali% 71,45% 28,559.9103.96016.0296161% 10014.12613.870% 88
Pamukova% 68,38% 31,6212.6855.86721.1317373% 10018.89218.552% 89
Sapanca% 61,3% 38,715.88610.02829.2499090% 10026.27725.914% 90
Serdivan% 60,56% 39,4445.05829.34284.774216216% 10075.52374.400% 89
Söğütlü% 64,31% 35,696.1693.42310.8543838% 1009.7529.592% 90
Taraklı% 75,59% 24,413.4631.1185.1642525% 1004.6824.581% 91
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Karapürçek, Adapazarı, Serdivan, Kaynarca, Pamukova, Sakarya, Ferizli, Taraklı, Söğütlü