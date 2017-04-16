Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sakarya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSakarya% 68,18% 31,82397.409185.445690.4292.0451.975% 97591.577582.854% 89Adapazarı% 62,61% 37,3999.33559.324191.637508485% 95160.758158.659% 88Akyazı% 80,04% 19,9643.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sakarya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Sakarya% 68,18% 31,82397.409185.445690.4292.0451.975% 97591.577582.854% 89
Adapazarı% 62,61% 37,3999.33559.324191.637508485% 95160.758158.659% 88
Akyazı% 80,04% 19,9643.51810.84962.104186181% 9755.07654.367% 91
Arifiye% 72,44% 27,5618.0646.87128.7378179% 9825.36424.935% 91
Erenler% 74,56% 25,4434.01311.60659.337160141% 8846.35345.619% 90
Ferizli% 71,4% 28,611.3054.52918.8855956% 9516.11115.834% 90
Geyve% 69,68% 30,3221.4129.31935.172133132% 9931.31730.731% 89
Hendek% 70,9% 29,135.00714.36756.570186185% 9950.21349.374% 89
Karapürçek% 78,95% 21,056.1451.6388.7422727% 1007.8257.783% 90
Karasu% 69,99% 30,0123.1359.91944.729131115% 8833.57333.054% 87
Kaynarca% 79% 2112.3453.28217.3157171% 10015.79615.627% 91
Kocaali% 71,45% 28,559.9103.96016.0296161% 10014.12613.870% 88
Pamukova% 68,38% 31,6212.6855.86721.1317373% 10018.89018.552% 89
Sapanca% 61,23% 38,7715.83610.02829.2499090% 10026.21925.864% 90
Serdivan% 60,56% 39,4445.06729.34584.774216216% 10075.52274.412% 89
Söğütlü% 64,31% 35,696.1693.42310.8543838% 1009.7529.592% 90
Taraklı% 75,59% 24,413.4631.1185.1642525% 1004.6824.581% 91
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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