Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sakarya
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSakarya% 68,18% 31,82397.409185.445690.4292.0451.975% 97591.577582.854% 89Adapazarı% 62,61% 37,3999.33559.324191.637508485% 95160.758158.659% 88Akyazı% 80,04% 19,9643.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Sakarya
|% 68,18
|% 31,82
|397.409
|185.445
|690.429
|2.045
|1.975
|% 97
|591.577
|582.854
|% 89
|Adapazarı
|% 62,61
|% 37,39
|99.335
|59.324
|191.637
|508
|485
|% 95
|160.758
|158.659
|% 88
|Akyazı
|% 80,04
|% 19,96
|43.518
|10.849
|62.104
|186
|181
|% 97
|55.076
|54.367
|% 91
|Arifiye
|% 72,44
|% 27,56
|18.064
|6.871
|28.737
|81
|79
|% 98
|25.364
|24.935
|% 91
|Erenler
|% 74,56
|% 25,44
|34.013
|11.606
|59.337
|160
|141
|% 88
|46.353
|45.619
|% 90
|Ferizli
|% 71,4
|% 28,6
|11.305
|4.529
|18.885
|59
|56
|% 95
|16.111
|15.834
|% 90
|Geyve
|% 69,68
|% 30,32
|21.412
|9.319
|35.172
|133
|132
|% 99
|31.317
|30.731
|% 89
|Hendek
|% 70,9
|% 29,1
|35.007
|14.367
|56.570
|186
|185
|% 99
|50.213
|49.374
|% 89
|Karapürçek
|% 78,95
|% 21,05
|6.145
|1.638
|8.742
|27
|27
|% 100
|7.825
|7.783
|% 90
|Karasu
|% 69,99
|% 30,01
|23.135
|9.919
|44.729
|131
|115
|% 88
|33.573
|33.054
|% 87
|Kaynarca
|% 79
|% 21
|12.345
|3.282
|17.315
|71
|71
|% 100
|15.796
|15.627
|% 91
|Kocaali
|% 71,45
|% 28,55
|9.910
|3.960
|16.029
|61
|61
|% 100
|14.126
|13.870
|% 88
|Pamukova
|% 68,38
|% 31,62
|12.685
|5.867
|21.131
|73
|73
|% 100
|18.890
|18.552
|% 89
|Sapanca
|% 61,23
|% 38,77
|15.836
|10.028
|29.249
|90
|90
|% 100
|26.219
|25.864
|% 90
|Serdivan
|% 60,56
|% 39,44
|45.067
|29.345
|84.774
|216
|216
|% 100
|75.522
|74.412
|% 89
|Söğütlü
|% 64,31
|% 35,69
|6.169
|3.423
|10.854
|38
|38
|% 100
|9.752
|9.592
|% 90
|Taraklı
|% 75,59
|% 24,41
|3.463
|1.118
|5.164
|25
|25
|% 100
|4.682
|4.581
|% 91