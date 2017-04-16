Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sakarya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSakarya% 68,28% 31,72384.106178.408690.4292.0451.913% 94570.801562.514% 89Adapazarı% 62,8% 37,295.37556.495191.637508466% 92153.856151.870% 88Akyazı% 80,08% 19,9241.52010.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sakarya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Sakarya% 68,28% 31,72384.106178.408690.4292.0451.913% 94570.801562.514% 89
Adapazarı% 62,8% 37,295.37556.495191.637508466% 92153.856151.870% 88
Akyazı% 80,08% 19,9241.52010.33062.104186173% 9352.51551.850% 91
Arifiye% 73,08% 26,9216.6136.12028.7378173% 9023.11122.733% 91
Erenler% 74,89% 25,1131.76610.65059.337160132% 8243.07642.416% 90
Ferizli% 71,4% 28,611.3054.52918.8855956% 9516.11115.834% 90
Geyve% 70,01% 29,9920.6398.84035.172133127% 9530.03729.479% 89
Hendek% 70,98% 29,0234.64414.16456.570186183% 9849.64148.808% 89
Karapürçek% 78,95% 21,056.1451.6388.7422727% 1007.8207.783% 89
Karasu% 69,97% 30,0321.4789.21844.729131106% 8131.14830.696% 87
Kaynarca% 79,08% 20,9212.2863.25117.3157171% 10015.69515.537% 91
Kocaali% 71,45% 28,559.9113.96016.0296161% 10014.11513.871% 88
Pamukova% 68,38% 31,6212.6855.86721.1317373% 10018.88918.552% 89
Sapanca% 61,42% 38,5815.0779.47229.2499086% 9624.88424.549% 89
Serdivan% 60,55% 39,4545.03029.33384.774216216% 10075.47174.363% 89
Söğütlü% 64,31% 35,696.1693.42310.8543838% 1009.7529.592% 90
Taraklı% 75,59% 24,413.4631.1185.1642525% 1004.6804.581% 91
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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