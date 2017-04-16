Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sakarya
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSakarya% 68,28% 31,72384.106178.408690.4292.0451.913% 94570.801562.514% 89Adapazarı% 62,8% 37,295.37556.495191.637508466% 92153.856151.870% 88Akyazı% 80,08% 19,9241.52010.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Sakarya
|% 68,28
|% 31,72
|384.106
|178.408
|690.429
|2.045
|1.913
|% 94
|570.801
|562.514
|% 89
|Adapazarı
|% 62,8
|% 37,2
|95.375
|56.495
|191.637
|508
|466
|% 92
|153.856
|151.870
|% 88
|Akyazı
|% 80,08
|% 19,92
|41.520
|10.330
|62.104
|186
|173
|% 93
|52.515
|51.850
|% 91
|Arifiye
|% 73,08
|% 26,92
|16.613
|6.120
|28.737
|81
|73
|% 90
|23.111
|22.733
|% 91
|Erenler
|% 74,89
|% 25,11
|31.766
|10.650
|59.337
|160
|132
|% 82
|43.076
|42.416
|% 90
|Ferizli
|% 71,4
|% 28,6
|11.305
|4.529
|18.885
|59
|56
|% 95
|16.111
|15.834
|% 90
|Geyve
|% 70,01
|% 29,99
|20.639
|8.840
|35.172
|133
|127
|% 95
|30.037
|29.479
|% 89
|Hendek
|% 70,98
|% 29,02
|34.644
|14.164
|56.570
|186
|183
|% 98
|49.641
|48.808
|% 89
|Karapürçek
|% 78,95
|% 21,05
|6.145
|1.638
|8.742
|27
|27
|% 100
|7.820
|7.783
|% 89
|Karasu
|% 69,97
|% 30,03
|21.478
|9.218
|44.729
|131
|106
|% 81
|31.148
|30.696
|% 87
|Kaynarca
|% 79,08
|% 20,92
|12.286
|3.251
|17.315
|71
|71
|% 100
|15.695
|15.537
|% 91
|Kocaali
|% 71,45
|% 28,55
|9.911
|3.960
|16.029
|61
|61
|% 100
|14.115
|13.871
|% 88
|Pamukova
|% 68,38
|% 31,62
|12.685
|5.867
|21.131
|73
|73
|% 100
|18.889
|18.552
|% 89
|Sapanca
|% 61,42
|% 38,58
|15.077
|9.472
|29.249
|90
|86
|% 96
|24.884
|24.549
|% 89
|Serdivan
|% 60,55
|% 39,45
|45.030
|29.333
|84.774
|216
|216
|% 100
|75.471
|74.363
|% 89
|Söğütlü
|% 64,31
|% 35,69
|6.169
|3.423
|10.854
|38
|38
|% 100
|9.752
|9.592
|% 90
|Taraklı
|% 75,59
|% 24,41
|3.463
|1.118
|5.164
|25
|25
|% 100
|4.680
|4.581
|% 91