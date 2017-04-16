Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sakarya
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSakarya% 70,33% 29,67217.23591.662690.4292.0451.135% 56313.201308.897% 89Adapazarı% 64,32% 35,6846.42325.757191.637508234% 4673.13872.180% 88Akyazı% 80,64% 19,3624.1935.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Sakarya
|% 70,33
|% 29,67
|217.235
|91.662
|690.429
|2.045
|1.135
|% 56
|313.201
|308.897
|% 89
|Adapazarı
|% 64,32
|% 35,68
|46.423
|25.757
|191.637
|508
|234
|% 46
|73.138
|72.180
|% 88
|Akyazı
|% 80,64
|% 19,36
|24.193
|5.810
|62.104
|186
|101
|% 54
|30.349
|30.003
|% 91
|Arifiye
|% 73,82
|% 26,18
|8.414
|2.984
|28.737
|81
|39
|% 48
|11.612
|11.398
|% 91
|Erenler
|% 76,96
|% 23,04
|11.836
|3.543
|59.337
|160
|49
|% 31
|15.584
|15.379
|% 91
|Ferizli
|% 71,78
|% 28,22
|9.174
|3.607
|18.885
|59
|47
|% 80
|13.001
|12.781
|% 89
|Geyve
|% 71,82
|% 28,18
|11.732
|4.604
|35.172
|133
|80
|% 60
|16.587
|16.336
|% 89
|Hendek
|% 73,43
|% 26,57
|21.957
|7.946
|56.570
|186
|125
|% 67
|30.334
|29.903
|% 90
|Karapürçek
|% 78,9
|% 21,1
|3.997
|1.069
|8.742
|27
|19
|% 70
|5.073
|5.066
|% 89
|Karasu
|% 72,89
|% 27,11
|12.810
|4.765
|44.729
|131
|61
|% 47
|17.781
|17.575
|% 87
|Kaynarca
|% 83,76
|% 16,24
|7.740
|1.501
|17.315
|71
|47
|% 66
|9.291
|9.241
|% 91
|Kocaali
|% 73,13
|% 26,87
|8.293
|3.047
|16.029
|61
|53
|% 87
|11.524
|11.340
|% 88
|Pamukova
|% 68,56
|% 31,44
|10.560
|4.842
|21.131
|73
|63
|% 86
|15.659
|15.402
|% 89
|Sapanca
|% 67,24
|% 32,76
|7.822
|3.811
|29.249
|90
|45
|% 50
|11.814
|11.633
|% 90
|Serdivan
|% 62,08
|% 37,92
|23.889
|14.589
|84.774
|216
|115
|% 53
|39.062
|38.478
|% 88
|Söğütlü
|% 65,04
|% 34,96
|5.368
|2.886
|10.854
|38
|34
|% 89
|8.389
|8.254
|% 90
|Taraklı
|% 77,06
|% 22,94
|3.027
|901
|5.164
|25
|23
|% 92
|4.003
|3.928
|% 91