Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sakarya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSakarya% 70,33% 29,67217.23591.662690.4292.0451.135% 56313.201308.897% 89Adapazarı% 64,32% 35,6846.42325.757191.637508234% 4673.13872.180% 88Akyazı% 80,64% 19,3624.1935.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sakarya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Sakarya% 70,33% 29,67217.23591.662690.4292.0451.135% 56313.201308.897% 89
Adapazarı% 64,32% 35,6846.42325.757191.637508234% 4673.13872.180% 88
Akyazı% 80,64% 19,3624.1935.81062.104186101% 5430.34930.003% 91
Arifiye% 73,82% 26,188.4142.98428.7378139% 4811.61211.398% 91
Erenler% 76,96% 23,0411.8363.54359.33716049% 3115.58415.379% 91
Ferizli% 71,78% 28,229.1743.60718.8855947% 8013.00112.781% 89
Geyve% 71,82% 28,1811.7324.60435.17213380% 6016.58716.336% 89
Hendek% 73,43% 26,5721.9577.94656.570186125% 6730.33429.903% 90
Karapürçek% 78,9% 21,13.9971.0698.7422719% 705.0735.066% 89
Karasu% 72,89% 27,1112.8104.76544.72913161% 4717.78117.575% 87
Kaynarca% 83,76% 16,247.7401.50117.3157147% 669.2919.241% 91
Kocaali% 73,13% 26,878.2933.04716.0296153% 8711.52411.340% 88
Pamukova% 68,56% 31,4410.5604.84221.1317363% 8615.65915.402% 89
Sapanca% 67,24% 32,767.8223.81129.2499045% 5011.81411.633% 90
Serdivan% 62,08% 37,9223.88914.58984.774216115% 5339.06238.478% 88
Söğütlü% 65,04% 34,965.3682.88610.8543834% 898.3898.254% 90
Taraklı% 77,06% 22,943.0279015.1642523% 924.0033.928% 91
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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