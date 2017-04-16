Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sakarya
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSakarya% 71,76% 28,24142.70956.161690.4292.045785% 38201.634198.870% 89Adapazarı% 64,78% 35,2230.31716.484191.637508158% 3147.46446.801% 88Akyazı% 81,51% 18,4916.5453.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Sakarya
|% 71,76
|% 28,24
|142.709
|56.161
|690.429
|2.045
|785
|% 38
|201.634
|198.870
|% 89
|Adapazarı
|% 64,78
|% 35,22
|30.317
|16.484
|191.637
|508
|158
|% 31
|47.464
|46.801
|% 88
|Akyazı
|% 81,51
|% 18,49
|16.545
|3.752
|62.104
|186
|69
|% 37
|20.530
|20.297
|% 91
|Arifiye
|% 73,69
|% 26,31
|4.667
|1.666
|28.737
|81
|24
|% 30
|6.497
|6.333
|% 91
|Erenler
|% 76,91
|% 23,09
|6.954
|2.088
|59.337
|160
|30
|% 19
|9.162
|9.042
|% 90
|Ferizli
|% 72,24
|% 27,76
|6.406
|2.462
|18.885
|59
|35
|% 59
|9.019
|8.868
|% 90
|Geyve
|% 72,07
|% 27,93
|8.229
|3.189
|35.172
|133
|56
|% 42
|11.586
|11.418
|% 89
|Hendek
|% 75,57
|% 24,43
|16.225
|5.244
|56.570
|186
|97
|% 52
|21.749
|21.469
|% 90
|Karapürçek
|% 78,51
|% 21,49
|2.773
|759
|8.742
|27
|14
|% 52
|3.539
|3.532
|% 90
|Karasu
|% 75,19
|% 24,81
|7.807
|2.576
|44.729
|131
|38
|% 29
|10.508
|10.383
|% 87
|Kaynarca
|% 85,9
|% 14,1
|6.660
|1.093
|17.315
|71
|41
|% 58
|7.791
|7.753
|% 91
|Kocaali
|% 73,73
|% 26,27
|6.720
|2.394
|16.029
|61
|46
|% 75
|9.260
|9.114
|% 87
|Pamukova
|% 69,7
|% 30,3
|6.328
|2.751
|21.131
|73
|43
|% 59
|9.226
|9.079
|% 90
|Sapanca
|% 70,09
|% 29,91
|4.521
|1.929
|29.249
|90
|28
|% 31
|6.537
|6.450
|% 91
|Serdivan
|% 62,2
|% 37,8
|12.061
|7.331
|84.774
|216
|60
|% 28
|19.672
|19.392
|% 88
|Söğütlü
|% 68,72
|% 31,28
|4.153
|1.890
|10.854
|38
|27
|% 71
|6.149
|6.043
|% 92
|Taraklı
|% 80,9
|% 19,1
|2.343
|553
|5.164
|25
|19
|% 76
|2.945
|2.896
|% 92