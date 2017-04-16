Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sakarya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSakarya% 71,76% 28,24142.70956.161690.4292.045785% 38201.634198.870% 89Adapazarı% 64,78% 35,2230.31716.484191.637508158% 3147.46446.801% 88Akyazı% 81,51% 18,4916.5453.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sakarya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Sakarya% 71,76% 28,24142.70956.161690.4292.045785% 38201.634198.870% 89
Adapazarı% 64,78% 35,2230.31716.484191.637508158% 3147.46446.801% 88
Akyazı% 81,51% 18,4916.5453.75262.10418669% 3720.53020.297% 91
Arifiye% 73,69% 26,314.6671.66628.7378124% 306.4976.333% 91
Erenler% 76,91% 23,096.9542.08859.33716030% 199.1629.042% 90
Ferizli% 72,24% 27,766.4062.46218.8855935% 599.0198.868% 90
Geyve% 72,07% 27,938.2293.18935.17213356% 4211.58611.418% 89
Hendek% 75,57% 24,4316.2255.24456.57018697% 5221.74921.469% 90
Karapürçek% 78,51% 21,492.7737598.7422714% 523.5393.532% 90
Karasu% 75,19% 24,817.8072.57644.72913138% 2910.50810.383% 87
Kaynarca% 85,9% 14,16.6601.09317.3157141% 587.7917.753% 91
Kocaali% 73,73% 26,276.7202.39416.0296146% 759.2609.114% 87
Pamukova% 69,7% 30,36.3282.75121.1317343% 599.2269.079% 90
Sapanca% 70,09% 29,914.5211.92929.2499028% 316.5376.450% 91
Serdivan% 62,2% 37,812.0617.33184.77421660% 2819.67219.392% 88
Söğütlü% 68,72% 31,284.1531.89010.8543827% 716.1496.043% 92
Taraklı% 80,9% 19,12.3435535.1642519% 762.9452.896% 92
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Karapürçek, Adapazarı, Serdivan, Kaynarca, Pamukova, Sakarya, Ferizli, Taraklı, Söğütlü
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