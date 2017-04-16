Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sakarya
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSakarya% 74,16% 25,8474.85626.082690.4292.045464% 23102.387100.938% 89Adapazarı% 67,04% 32,9612.4696.129191.63750871% 1418.87018.598% 87Akyazı% 81,65% 18,357.5101.68862.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Sakarya
|% 74,16
|% 25,84
|74.856
|26.082
|690.429
|2.045
|464
|% 23
|102.387
|100.938
|% 89
|Adapazarı
|% 67,04
|% 32,96
|12.469
|6.129
|191.637
|508
|71
|% 14
|18.870
|18.598
|% 87
|Akyazı
|% 81,65
|% 18,35
|7.510
|1.688
|62.104
|186
|33
|% 18
|9.295
|9.198
|% 92
|Arifiye
|% 72,24
|% 27,76
|2.100
|807
|28.737
|81
|12
|% 15
|3.036
|2.907
|% 94
|Erenler
|% 78,19
|% 21,81
|3.424
|955
|59.337
|160
|15
|% 9
|4.428
|4.379
|% 90
|Ferizli
|% 75,96
|% 24,04
|4.548
|1.439
|18.885
|59
|25
|% 42
|6.094
|5.987
|% 91
|Geyve
|% 74,17
|% 25,83
|4.898
|1.706
|35.172
|133
|38
|% 29
|6.694
|6.604
|% 89
|Hendek
|% 77,72
|% 22,28
|10.073
|2.888
|56.570
|186
|67
|% 36
|13.126
|12.961
|% 91
|Karapürçek
|% 78,66
|% 21,34
|1.880
|510
|8.742
|27
|10
|% 37
|2.397
|2.390
|% 90
|Karasu
|% 75,22
|% 24,78
|4.009
|1.321
|44.729
|131
|22
|% 17
|5.405
|5.330
|% 86
|Kaynarca
|% 85,55
|% 14,45
|4.344
|734
|17.315
|71
|29
|% 41
|5.108
|5.078
|% 92
|Kocaali
|% 75,34
|% 24,66
|4.482
|1.467
|16.029
|61
|36
|% 59
|6.031
|5.949
|% 80
|Pamukova
|% 71,89
|% 28,11
|4.457
|1.743
|21.131
|73
|33
|% 45
|6.297
|6.200
|% 90
|Sapanca
|% 72,28
|% 27,72
|1.823
|699
|29.249
|90
|15
|% 17
|2.567
|2.522
|% 93
|Serdivan
|% 65,08
|% 34,92
|4.918
|2.639
|84.774
|216
|25
|% 12
|7.661
|7.557
|% 89
|Söğütlü
|% 68,75
|% 31,25
|1.841
|837
|10.854
|38
|15
|% 39
|2.733
|2.678
|% 90
|Taraklı
|% 80
|% 20
|2.080
|520
|5.164
|25
|18
|% 72
|2.645
|2.600
|% 92