Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sakarya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSakarya% 74,16% 25,8474.85626.082690.4292.045464% 23102.387100.938% 89Adapazarı% 67,04% 32,9612.4696.129191.63750871% 1418.87018.598% 87Akyazı% 81,65% 18,357.5101.68862.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sakarya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Sakarya% 74,16% 25,8474.85626.082690.4292.045464% 23102.387100.938% 89
Adapazarı% 67,04% 32,9612.4696.129191.63750871% 1418.87018.598% 87
Akyazı% 81,65% 18,357.5101.68862.10418633% 189.2959.198% 92
Arifiye% 72,24% 27,762.10080728.7378112% 153.0362.907% 94
Erenler% 78,19% 21,813.42495559.33716015% 94.4284.379% 90
Ferizli% 75,96% 24,044.5481.43918.8855925% 426.0945.987% 91
Geyve% 74,17% 25,834.8981.70635.17213338% 296.6946.604% 89
Hendek% 77,72% 22,2810.0732.88856.57018667% 3613.12612.961% 91
Karapürçek% 78,66% 21,341.8805108.7422710% 372.3972.390% 90
Karasu% 75,22% 24,784.0091.32144.72913122% 175.4055.330% 86
Kaynarca% 85,55% 14,454.34473417.3157129% 415.1085.078% 92
Kocaali% 75,34% 24,664.4821.46716.0296136% 596.0315.949% 80
Pamukova% 71,89% 28,114.4571.74321.1317333% 456.2976.200% 90
Sapanca% 72,28% 27,721.82369929.2499015% 172.5672.522% 93
Serdivan% 65,08% 34,924.9182.63984.77421625% 127.6617.557% 89
Söğütlü% 68,75% 31,251.84183710.8543815% 392.7332.678% 90
Taraklı% 80% 202.0805205.1642518% 722.6452.600% 92
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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