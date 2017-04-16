Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sakarya
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSakarya% 75,26% 24,7422.5347.407690.4292.045196% 1030.36429.941% 88Adapazarı% 66,6% 33,43.7191.865191.63750827% 55.6545.584% 91Akyazı% 80,82% 19,181.63538862.1041869% 52.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Sakarya
|% 75,26
|% 24,74
|22.534
|7.407
|690.429
|2.045
|196
|% 10
|30.364
|29.941
|% 88
|Adapazarı
|% 66,6
|% 33,4
|3.719
|1.865
|191.637
|508
|27
|% 5
|5.654
|5.584
|% 91
|Akyazı
|% 80,82
|% 19,18
|1.635
|388
|62.104
|186
|9
|% 5
|2.061
|2.023
|% 88
|Arifiye
|% 78,3
|% 21,7
|563
|156
|28.737
|81
|4
|% 5
|753
|719
|% 94
|Erenler
|% 79,69
|% 20,31
|675
|172
|59.337
|160
|4
|% 2
|856
|847
|% 92
|Ferizli
|% 67,72
|% 32,28
|1.485
|708
|18.885
|59
|11
|% 19
|2.232
|2.193
|% 90
|Geyve
|% 78,06
|% 21,94
|2.039
|573
|35.172
|133
|22
|% 17
|2.646
|2.612
|% 91
|Hendek
|% 81,91
|% 18,09
|2.363
|522
|56.570
|186
|24
|% 13
|2.921
|2.885
|% 91
|Karapürçek
|% 74,42
|% 25,58
|870
|299
|8.742
|27
|6
|% 22
|1.176
|1.169
|% 84
|Karasu
|% 84,44
|% 15,56
|1.053
|194
|44.729
|131
|7
|% 5
|1.273
|1.247
|% 87
|Kaynarca
|% 81,95
|% 18,05
|2.193
|483
|17.315
|71
|18
|% 25
|2.688
|2.676
|% 92
|Kocaali
|% 77,75
|% 22,25
|2.037
|583
|16.029
|61
|23
|% 38
|2.648
|2.620
|% 66
|Pamukova
|% 72,47
|% 27,53
|1.603
|609
|21.131
|73
|17
|% 23
|2.248
|2.212
|% 93
|Sapanca
|% 73,67
|% 26,33
|403
|144
|29.249
|90
|7
|% 8
|554
|547
|% 94
|Serdivan
|% 59,94
|% 40,06
|205
|137
|84.774
|216
|1
|% 0
|348
|342
|% 88
|Söğütlü
|% 66,05
|% 33,95
|755
|388
|10.854
|38
|6
|% 16
|1.166
|1.143
|% 92
|Taraklı
|% 83,42
|% 16,58
|936
|186
|5.164
|25
|10
|% 40
|1.140
|1.122
|% 91