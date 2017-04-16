Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sakarya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSakarya% 75,26% 24,7422.5347.407690.4292.045196% 1030.36429.941% 88Adapazarı% 66,6% 33,43.7191.865191.63750827% 55.6545.584% 91Akyazı% 80,82% 19,181.63538862.1041869% 52.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sakarya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Sakarya% 75,26% 24,7422.5347.407690.4292.045196% 1030.36429.941% 88
Adapazarı% 66,6% 33,43.7191.865191.63750827% 55.6545.584% 91
Akyazı% 80,82% 19,181.63538862.1041869% 52.0612.023% 88
Arifiye% 78,3% 21,756315628.737814% 5753719% 94
Erenler% 79,69% 20,3167517259.3371604% 2856847% 92
Ferizli% 67,72% 32,281.48570818.8855911% 192.2322.193% 90
Geyve% 78,06% 21,942.03957335.17213322% 172.6462.612% 91
Hendek% 81,91% 18,092.36352256.57018624% 132.9212.885% 91
Karapürçek% 74,42% 25,588702998.742276% 221.1761.169% 84
Karasu% 84,44% 15,561.05319444.7291317% 51.2731.247% 87
Kaynarca% 81,95% 18,052.19348317.3157118% 252.6882.676% 92
Kocaali% 77,75% 22,252.03758316.0296123% 382.6482.620% 66
Pamukova% 72,47% 27,531.60360921.1317317% 232.2482.212% 93
Sapanca% 73,67% 26,3340314429.249907% 8554547% 94
Serdivan% 59,94% 40,0620513784.7742161% 0348342% 88
Söğütlü% 66,05% 33,9575538810.854386% 161.1661.143% 92
Taraklı% 83,42% 16,589361865.1642510% 401.1401.122% 91
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Karapürçek, Adapazarı, Serdivan, Kaynarca, Pamukova, Sakarya, Ferizli, Taraklı, Söğütlü