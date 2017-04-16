Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sakarya
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSakarya% 77,44% 22,564.3931.280690.4292.04563% 35.7475.673% 85Adapazarı% 82,58% 17,42768162191.6375087% 1938930% 95Akyazı% 58,2% 41,8715162.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Sakarya
|% 77,44
|% 22,56
|4.393
|1.280
|690.429
|2.045
|63
|% 3
|5.747
|5.673
|% 85
|Adapazarı
|% 82,58
|% 17,42
|768
|162
|191.637
|508
|7
|% 1
|938
|930
|% 95
|Akyazı
|% 58,2
|% 41,8
|71
|51
|62.104
|186
|1
|% 1
|122
|122
|% 88
|Arifiye
|% 0
|% 0
|0
|0
|28.737
|81
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Erenler
|% 0
|% 0
|0
|0
|59.337
|160
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Ferizli
|% 76,41
|% 23,59
|298
|92
|18.885
|59
|3
|% 5
|403
|390
|% 91
|Geyve
|% 76,63
|% 23,37
|423
|129
|35.172
|133
|9
|% 7
|558
|552
|% 93
|Hendek
|% 78,97
|% 21,03
|766
|204
|56.570
|186
|10
|% 5
|984
|970
|% 95
|Karapürçek
|% 53,06
|% 46,94
|52
|46
|8.742
|27
|1
|% 4
|99
|98
|% 93
|Karasu
|% 88,14
|% 11,86
|208
|28
|44.729
|131
|2
|% 2
|240
|236
|% 92
|Kaynarca
|% 82,25
|% 17,75
|519
|112
|17.315
|71
|6
|% 8
|635
|631
|% 96
|Kocaali
|% 70,19
|% 29,81
|638
|271
|16.029
|61
|12
|% 20
|923
|909
|% 57
|Pamukova
|% 78,27
|% 21,73
|299
|83
|21.131
|73
|5
|% 7
|385
|382
|% 92
|Sapanca
|% 65,06
|% 34,94
|54
|29
|29.249
|90
|1
|% 1
|84
|83
|% 91
|Serdivan
|% 0
|% 0
|0
|0
|84.774
|216
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Söğütlü
|% 75
|% 25
|81
|27
|10.854
|38
|1
|% 3
|109
|108
|% 90
|Taraklı
|% 82,44
|% 17,56
|216
|46
|5.164
|25
|5
|% 20
|267
|262
|% 95