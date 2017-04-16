Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sakarya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSakarya% 77,44% 22,564.3931.280690.4292.04563% 35.7475.673% 85Adapazarı% 82,58% 17,42768162191.6375087% 1938930% 95Akyazı% 58,2% 41,8715162.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sakarya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Sakarya% 77,44% 22,564.3931.280690.4292.04563% 35.7475.673% 85
Adapazarı% 82,58% 17,42768162191.6375087% 1938930% 95
Akyazı% 58,2% 41,8715162.1041861% 1122122% 88
Arifiye% 0% 00028.737810% 000% 0
Erenler% 0% 00059.3371600% 000% 0
Ferizli% 76,41% 23,592989218.885593% 5403390% 91
Geyve% 76,63% 23,3742312935.1721339% 7558552% 93
Hendek% 78,97% 21,0376620456.57018610% 5984970% 95
Karapürçek% 53,06% 46,9452468.742271% 49998% 93
Karasu% 88,14% 11,862082844.7291312% 2240236% 92
Kaynarca% 82,25% 17,7551911217.315716% 8635631% 96
Kocaali% 70,19% 29,8163827116.0296112% 20923909% 57
Pamukova% 78,27% 21,732998321.131735% 7385382% 92
Sapanca% 65,06% 34,94542929.249901% 18483% 91
Serdivan% 0% 00084.7742160% 000% 0
Söğütlü% 75% 25812710.854381% 3109108% 90
Taraklı% 82,44% 17,56216465.164255% 20267262% 95
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Karapürçek, Adapazarı, Serdivan, Kaynarca, Pamukova, Sakarya, Ferizli, Taraklı, Söğütlü
1