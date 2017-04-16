Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Rize
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıRize% 75,56% 24,44155.03050.157245.097926926% 100208.499205.187% 85Merkez% 77,74% 22,2668.82619.707104.434316316% 10089.83988.533% 86Ardeşen% 68,86% 31,1416.9907.68429.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Rize
|% 75,56
|% 24,44
|155.030
|50.157
|245.097
|926
|926
|% 100
|208.499
|205.187
|% 85
|Merkez
|% 77,74
|% 22,26
|68.826
|19.707
|104.434
|316
|316
|% 100
|89.839
|88.533
|% 86
|Ardeşen
|% 68,86
|% 31,14
|16.990
|7.684
|29.895
|111
|111
|% 100
|25.085
|24.674
|% 84
|Çamlıhemşin
|% 75,75
|% 24,25
|3.098
|992
|4.990
|38
|38
|% 100
|4.166
|4.090
|% 83
|Çayeli
|% 83,43
|% 16,57
|22.109
|4.392
|31.809
|131
|131
|% 100
|26.945
|26.501
|% 85
|Derepazarı
|% 83,04
|% 16,96
|4.044
|826
|5.749
|24
|24
|% 100
|4.932
|4.870
|% 86
|Fındıklı
|% 46,52
|% 53,48
|4.709
|5.414
|12.264
|48
|48
|% 100
|10.323
|10.123
|% 84
|Güneysu
|% 89,91
|% 10,09
|8.409
|944
|10.437
|39
|39
|% 100
|9.473
|9.353
|% 91
|Hemşin
|% 65,13
|% 34,87
|930
|498
|1.847
|13
|13
|% 100
|1.459
|1.428
|% 79
|İkizdere
|% 88,16
|% 11,84
|3.030
|407
|4.512
|38
|38
|% 100
|3.504
|3.437
|% 78
|İyidere
|% 85,98
|% 14,02
|4.740
|773
|6.587
|24
|24
|% 100
|5.584
|5.513
|% 85
|Kalkandere
|% 80,28
|% 19,72
|5.823
|1.430
|8.681
|43
|43
|% 100
|7.391
|7.253
|% 85
|Pazar
|% 63,48
|% 36,52
|12.322
|7.090
|23.892
|101
|101
|% 100
|19.798
|19.412
|% 83