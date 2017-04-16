Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Rize

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıRize% 75,58% 24,42154.94050.051245.097926926% 100208.300204.991% 85Merkez% 77,74% 22,2668.82619.707104.434316316% 10089.83988.533% 86Ardeşen% 69,04% 30,9616.9007.57829.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Rize

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Rize% 75,58% 24,42154.94050.051245.097926926% 100208.300204.991% 85
Merkez% 77,74% 22,2668.82619.707104.434316316% 10089.83988.533% 86
Ardeşen% 69,04% 30,9616.9007.57829.895111111% 10024.88624.478% 83
Çamlıhemşin% 75,75% 24,253.0989924.9903838% 1004.1664.090% 83
Çayeli% 83,43% 16,5722.1094.39231.809131131% 10026.94526.501% 85
Derepazarı% 83,04% 16,964.0448265.7492424% 1004.9324.870% 86
Fındıklı% 46,52% 53,484.7095.41412.2644848% 10010.32310.123% 84
Güneysu% 89,91% 10,098.40994410.4373939% 1009.4739.353% 91
Hemşin% 65,13% 34,879304981.8471313% 1001.4591.428% 79
İkizdere% 88,16% 11,843.0304074.5123838% 1003.5043.437% 78
İyidere% 85,98% 14,024.7407736.5872424% 1005.5845.513% 85
Kalkandere% 80,28% 19,725.8231.4308.6814343% 1007.3917.253% 85
Pazar% 63,48% 36,5212.3227.09023.892101101% 10019.79819.412% 83
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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