Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Rize

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıRize% 76,08% 23,92151.72347.692245.097926905% 98203.641199.415% 85Merkez% 77,71% 22,2967.23219.280104.434316310% 9887.79286.512% 86Ardeşen% 68,82% 31,1816.2347.35629.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Rize

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Rize% 76,08% 23,92151.72347.692245.097926905% 98203.641199.415% 85
Merkez% 77,71% 22,2967.23219.280104.434316310% 9887.79286.512% 86
Ardeşen% 68,82% 31,1816.2347.35629.895111108% 9723.96423.590% 83
Çamlıhemşin% 75,75% 24,253.0999924.9903838% 1004.7324.091% 95
Çayeli% 83,53% 16,4722.1754.37331.809131131% 10027.46026.548% 86
Derepazarı% 83,04% 16,964.0448265.7492424% 1004.9334.870% 86
Fındıklı% 49,16% 50,843.6643.78912.2644836% 757.6477.453% 85
Güneysu% 89,9% 10,18.41394510.4373939% 1009.4199.358% 90
Hemşin% 65,13% 34,879304981.8471313% 1001.4581.428% 79
İkizdere% 88,18% 11,823.0294064.5123838% 1003.4913.435% 77
İyidere% 85,98% 14,024.7417736.5872424% 1005.5825.514% 85
Kalkandere% 80,3% 19,75.8231.4298.6814343% 1007.4047.252% 85
Pazar% 63,72% 36,2812.3397.02523.892101101% 10019.75919.364% 83
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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