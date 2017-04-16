Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Rize
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıRize% 76,08% 23,92151.72347.692245.097926905% 98203.641199.415% 85Merkez% 77,71% 22,2967.23219.280104.434316310% 9887.79286.512% 86Ardeşen% 68,82% 31,1816.2347.35629.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Rize
|% 76,08
|% 23,92
|151.723
|47.692
|245.097
|926
|905
|% 98
|203.641
|199.415
|% 85
|Merkez
|% 77,71
|% 22,29
|67.232
|19.280
|104.434
|316
|310
|% 98
|87.792
|86.512
|% 86
|Ardeşen
|% 68,82
|% 31,18
|16.234
|7.356
|29.895
|111
|108
|% 97
|23.964
|23.590
|% 83
|Çamlıhemşin
|% 75,75
|% 24,25
|3.099
|992
|4.990
|38
|38
|% 100
|4.732
|4.091
|% 95
|Çayeli
|% 83,53
|% 16,47
|22.175
|4.373
|31.809
|131
|131
|% 100
|27.460
|26.548
|% 86
|Derepazarı
|% 83,04
|% 16,96
|4.044
|826
|5.749
|24
|24
|% 100
|4.933
|4.870
|% 86
|Fındıklı
|% 49,16
|% 50,84
|3.664
|3.789
|12.264
|48
|36
|% 75
|7.647
|7.453
|% 85
|Güneysu
|% 89,9
|% 10,1
|8.413
|945
|10.437
|39
|39
|% 100
|9.419
|9.358
|% 90
|Hemşin
|% 65,13
|% 34,87
|930
|498
|1.847
|13
|13
|% 100
|1.458
|1.428
|% 79
|İkizdere
|% 88,18
|% 11,82
|3.029
|406
|4.512
|38
|38
|% 100
|3.491
|3.435
|% 77
|İyidere
|% 85,98
|% 14,02
|4.741
|773
|6.587
|24
|24
|% 100
|5.582
|5.514
|% 85
|Kalkandere
|% 80,3
|% 19,7
|5.823
|1.429
|8.681
|43
|43
|% 100
|7.404
|7.252
|% 85
|Pazar
|% 63,72
|% 36,28
|12.339
|7.025
|23.892
|101
|101
|% 100
|19.759
|19.364
|% 83