Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Rize
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıRize% 76,22% 23,78149.47946.647245.097926891% 96200.481196.126% 86Merkez% 77,79% 22,2166.51018.994104.434316307% 9786.77685.504% 86Ardeşen% 68,71% 31,2914.9966.82829.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Rize
|% 76,22
|% 23,78
|149.479
|46.647
|245.097
|926
|891
|% 96
|200.481
|196.126
|% 86
|Merkez
|% 77,79
|% 22,21
|66.510
|18.994
|104.434
|316
|307
|% 97
|86.776
|85.504
|% 86
|Ardeşen
|% 68,71
|% 31,29
|14.996
|6.828
|29.895
|111
|99
|% 89
|22.168
|21.824
|% 83
|Çamlıhemşin
|% 75,75
|% 24,25
|3.099
|992
|4.990
|38
|38
|% 100
|4.844
|4.091
|% 97
|Çayeli
|% 83,53
|% 16,47
|22.175
|4.373
|31.809
|131
|131
|% 100
|27.534
|26.548
|% 87
|Derepazarı
|% 83,05
|% 16,95
|4.048
|826
|5.749
|24
|24
|% 100
|4.937
|4.874
|% 86
|Fındıklı
|% 48,64
|% 51,36
|3.372
|3.560
|12.264
|48
|34
|% 71
|7.109
|6.932
|% 85
|Güneysu
|% 89,91
|% 10,09
|8.415
|944
|10.437
|39
|39
|% 100
|9.415
|9.359
|% 90
|Hemşin
|% 65,13
|% 34,87
|930
|498
|1.847
|13
|13
|% 100
|1.458
|1.428
|% 79
|İkizdere
|% 88,18
|% 11,82
|3.029
|406
|4.512
|38
|38
|% 100
|3.487
|3.435
|% 77
|İyidere
|% 85,98
|% 14,02
|4.741
|773
|6.587
|24
|24
|% 100
|5.582
|5.514
|% 85
|Kalkandere
|% 80,3
|% 19,7
|5.823
|1.429
|8.681
|43
|43
|% 100
|7.411
|7.252
|% 85
|Pazar
|% 63,73
|% 36,27
|12.341
|7.024
|23.892
|101
|101
|% 100
|19.760
|19.365
|% 83