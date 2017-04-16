Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Rize

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıRize% 76,22% 23,78149.47946.647245.097926891% 96200.481196.126% 86Merkez% 77,79% 22,2166.51018.994104.434316307% 9786.77685.504% 86Ardeşen% 68,71% 31,2914.9966.82829.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Rize

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Rize% 76,22% 23,78149.47946.647245.097926891% 96200.481196.126% 86
Merkez% 77,79% 22,2166.51018.994104.434316307% 9786.77685.504% 86
Ardeşen% 68,71% 31,2914.9966.82829.89511199% 8922.16821.824% 83
Çamlıhemşin% 75,75% 24,253.0999924.9903838% 1004.8444.091% 97
Çayeli% 83,53% 16,4722.1754.37331.809131131% 10027.53426.548% 87
Derepazarı% 83,05% 16,954.0488265.7492424% 1004.9374.874% 86
Fındıklı% 48,64% 51,363.3723.56012.2644834% 717.1096.932% 85
Güneysu% 89,91% 10,098.41594410.4373939% 1009.4159.359% 90
Hemşin% 65,13% 34,879304981.8471313% 1001.4581.428% 79
İkizdere% 88,18% 11,823.0294064.5123838% 1003.4873.435% 77
İyidere% 85,98% 14,024.7417736.5872424% 1005.5825.514% 85
Kalkandere% 80,3% 19,75.8231.4298.6814343% 1007.4117.252% 85
Pazar% 63,73% 36,2712.3417.02423.892101101% 10019.76019.365% 83
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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