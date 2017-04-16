Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Rize
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıRize% 76,5% 23,5144.94144.513245.097926864% 93193.745189.454% 86Merkez% 77,9% 22,164.57718.318104.434316299% 9584.09882.895% 86Ardeşen% 69,64% 30,3613.3865.83729.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Rize
|% 76,5
|% 23,5
|144.941
|44.513
|245.097
|926
|864
|% 93
|193.745
|189.454
|% 86
|Merkez
|% 77,9
|% 22,1
|64.577
|18.318
|104.434
|316
|299
|% 95
|84.098
|82.895
|% 86
|Ardeşen
|% 69,64
|% 30,36
|13.386
|5.837
|29.895
|111
|88
|% 79
|19.508
|19.223
|% 83
|Çamlıhemşin
|% 75,75
|% 24,25
|3.098
|992
|4.990
|38
|38
|% 100
|4.895
|4.090
|% 98
|Çayeli
|% 83,81
|% 16,19
|21.416
|4.136
|31.809
|131
|127
|% 97
|26.591
|25.552
|% 87
|Derepazarı
|% 83,05
|% 16,95
|4.046
|826
|5.749
|24
|24
|% 100
|4.934
|4.872
|% 86
|Fındıklı
|% 49,46
|% 50,54
|3.265
|3.336
|12.264
|48
|33
|% 69
|6.778
|6.601
|% 85
|Güneysu
|% 89,91
|% 10,09
|8.415
|944
|10.437
|39
|39
|% 100
|9.392
|9.359
|% 90
|Hemşin
|% 65,13
|% 34,87
|930
|498
|1.847
|13
|13
|% 100
|1.458
|1.428
|% 79
|İkizdere
|% 88,15
|% 11,85
|2.982
|401
|4.512
|38
|35
|% 92
|3.418
|3.383
|% 77
|İyidere
|% 85,98
|% 14,02
|4.742
|773
|6.587
|24
|24
|% 100
|5.583
|5.515
|% 85
|Kalkandere
|% 80,08
|% 19,92
|5.743
|1.429
|8.681
|43
|43
|% 100
|7.331
|7.172
|% 84
|Pazar
|% 63,73
|% 36,27
|12.341
|7.023
|23.892
|101
|101
|% 100
|19.759
|19.364
|% 83