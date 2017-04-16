Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Rize

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıRize% 76,5% 23,5144.94144.513245.097926864% 93193.745189.454% 86Merkez% 77,9% 22,164.57718.318104.434316299% 9584.09882.895% 86Ardeşen% 69,64% 30,3613.3865.83729.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Rize

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Rize% 76,5% 23,5144.94144.513245.097926864% 93193.745189.454% 86
Merkez% 77,9% 22,164.57718.318104.434316299% 9584.09882.895% 86
Ardeşen% 69,64% 30,3613.3865.83729.89511188% 7919.50819.223% 83
Çamlıhemşin% 75,75% 24,253.0989924.9903838% 1004.8954.090% 98
Çayeli% 83,81% 16,1921.4164.13631.809131127% 9726.59125.552% 87
Derepazarı% 83,05% 16,954.0468265.7492424% 1004.9344.872% 86
Fındıklı% 49,46% 50,543.2653.33612.2644833% 696.7786.601% 85
Güneysu% 89,91% 10,098.41594410.4373939% 1009.3929.359% 90
Hemşin% 65,13% 34,879304981.8471313% 1001.4581.428% 79
İkizdere% 88,15% 11,852.9824014.5123835% 923.4183.383% 77
İyidere% 85,98% 14,024.7427736.5872424% 1005.5835.515% 85
Kalkandere% 80,08% 19,925.7431.4298.6814343% 1007.3317.172% 84
Pazar% 63,73% 36,2712.3417.02323.892101101% 10019.75919.364% 83
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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